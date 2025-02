Fluminense lança novo uniforme para a temporada 2025

O Fluminense Football Club revelou, nesta quarta-feira (12), o seu novo uniforme para a temporada de 2025, que não apenas homenageia as raízes históricas do clube, mas também destaca a evolução de seu escudo. Este lançamento é particularmente significativo, pois marca a preparação da equipe para sua participação no Mundial de Clubes da FIFA.

Design Clássico com Toques Modernos

A nova camisa apresenta uma gola careca distinta, com reforço tecido e detalhes bordados que conferem um toque clássico ao design. Os acabamentos das mangas e da gola foram pensados para reforçar a conexão do uniforme com as tradições do Tricolor.

Homenagem às Raízes do Clube

Um elemento marcante é a etiqueta localizada na barra frontal da camisa, que exibe a frase “Das Laranjeiras para o mundo“, simbolizando não apenas a origem do clube, mas também sua rica trajetória de conquistas ao longo de mais de 120 anos. A participação no Mundial de Clubes, programado para ocorrer entre junho e julho nos Estados Unidos, é outro aspecto que torna este lançamento ainda mais especial.

Declaração de Eduardo Dal Pogetto

Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil, comentou sobre a importância do novo uniforme: “(O Fluminense é um clube tradicional, com um passado e presente repletos de histórias. Neste ano, adicionaremos um capítulo importante à nossa trajetória com a participação no Mundial de Clubes da FIFA. Em colaboração com a Umbro, buscamos unir esses conceitos para desenvolver uma camisa linda e clássica, que certamente agradará tanto aos torcedores quanto aos fãs do clube)”.

A partir da próxima sexta-feira (14), os torcedores poderão adquirir o novo uniforme nas lojas oficiais do Fluminense localizadas no Rio de Janeiro e em outros estados, bem como através do site oficial loja.fluminense.com.br e do e-commerce da Umbro (umbro.com.br). As vendas nas demais lojas estão programadas para começar no dia 17 de fevereiro (segunda-feira).

Exigências da FIFA para o Mundial

O clube antecipou o lançamento do uniforme em atendimento às exigências da FIFA para o Mundial de Clubes. Todas as equipes participantes devem enviar amostras dos kits completos, incluindo uniformes principais e reservas. Além disso, os goleiros devem apresentar três modelos que contrastem entre si. Outros itens como luvas, bonés e acessórios também precisam ser listados.

Grupo F no Mundial de Clubes

No Mundial, o Fluminense integra o grupo F ao lado de renomados adversários como Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).