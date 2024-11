Fluminense e Grêmio empatam em clássico eletrizante no Maracanã

Em uma partida eletrizante válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio empataram em 2 a 2 no icônico Estádio do Maracanã, na noite desta sexta-feira (1). O confronto marcou mais um capítulo da competição, com Jhon Arias e Kauã Elias balançando as redes para o time carioca, enquanto Braithwaite e Reinaldo, este último de pênalti, garantiram os gols dos visitantes.

Com o resultado, o Fluminense somou 37 pontos e subiu temporariamente para a 12ª posição na tabela de classificação. Já o Grêmio manteve-se em 11º lugar, com 39 pontos. A torcida tricolor, entusiasmada com o desempenho de Arias, manifestou seu desejo pela permanência do jogador com clamores nas arquibancadas.

Primeiro Tempo

A partida iniciou com ambas as equipes adotando uma postura cautelosa, mas não demorou para que a emoção tomasse conta. O Grêmio abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Braithwaite, que aproveitou um rebote após defesa parcial de Fábio em chute de Reinaldo. O Fluminense reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo: Arias recebeu passe de Ganso na área e finalizou com precisão para deixar tudo igual.

Segundo Tempo

No segundo tempo, o Fluminense voltou a campo determinado a buscar a vitória. A pressão ofensiva dos donos da casa resultou no segundo gol, marcado por Kauã Elias de cabeça após cobrança de escanteio por Lima. Contudo, nos acréscimos, uma penalidade cometida por Fábio sobre Nathan Fernandes permitiu que Reinaldo empatasse novamente a partida para o Grêmio.

O próximo desafio do Fluminense será contra o Internacional no Estádio Beira-Rio, na próxima sexta-feira (8), às 19h. Já o Grêmio enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque no mesmo dia, às 21h30.

O confronto atraiu um público total de 35.278 pessoas, com uma renda registrada de R$ 1.159.512,00. As escalações destacaram-se por algumas mudanças estratégicas dos treinadores Mano Menezes e Renato Portaluppi ao longo do jogo.

FICHA TÉCNICA:

Fluminense 2 x 2 Grêmio

Data: Sexta-feira, 1º de novembro de 2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Gols: Jhon Arias (43’/1T), Kauã Elias (21’/2T) – Fluminense; Braithwaite (26’/1T), Reinaldo (54’/2T) – Grêmio

Cartões Amarelos: Martinelli, Ganso, Kauã Elias, Fábio, Jhon Arias – Fluminense; Soteldo, Braihwaite, Reinaldo – Grêmio

Cartão Vermelho: Filipe Melo (banco) – Fluminense

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy); Arias, Ganso (Nonato), Keno (Marquinhos); Kauã Elias (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Arezo), Villasanti, Edenilson (Cristaldo), Aravena (Nathan Fernandes), Soteldo (Monsalve); Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.