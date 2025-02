Fluminense goleia Águia de Marabá por 8 a 0 e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Fluminense demonstrou sua força ao vencer o Águia de Marabá com um impressionante placar de 8 a 0, em partida realizada no Estádio Mangueirão. Com essa vitória convincente, a equipe carioca assegurou sua passagem para a segunda fase da Copa do Brasil.

A grande atuação do Fluminense foi impulsionada por uma destacada performance de seus jogadores estrangeiros. O atacante argentino Germán Cano marcou dois gols, enquanto o uruguaio Canobbio e os colombianos Arias e Serna também contribuíram para o marcador. Além deles, os brasileiros Ignacio, Everaldo e Paulo Baya completaram a impressionante goleada.

O primeiro tempo já deixou claro o domínio tricolor. Canobbio inaugurou o placar após receber um passe preciso de Lima. Em seguida, Cano balançou as redes duas vezes: a primeira vez após um cruzamento perfeito de Arias e a segunda em uma jogada rápida que envolveu troca de passes. Ignacio ainda fez o quarto gol do Fluminense com um cabeceio em cobrança de escanteio, encerrando o primeiro tempo com um resultado arrasador.