Fluminense faz sondagem por Firmino, mas atacante deseja ficar na Arábia

O Fluminense demonstrou interesse em reforçar seu elenco nesta janela de transferências ao consultar a possibilidade de contratar o atacante Roberto Firmino. Entretanto, a negociação não avançará, uma vez que o jogador, atualmente no Al-Ahli, manifestou seu desejo de continuar na Arábia Saudita.

Além do Fluminense, outras equipes também buscaram informações sobre a disponibilidade do atleta de 33 anos, mas receberam respostas negativas similares. Firmino possui contrato com o Al-Ahli até junho de 2026 e é considerado um dos principais investimentos da equipe saudita. O jogador planeja, em um futuro próximo, retornar ao futebol europeu, possivelmente na próxima janela de transferências.

A quantia que Firmino recebe em seu atual clube é expressiva: estima-se que ele ganhe cerca de 22 milhões de euros por ano, equivalente a aproximadamente R$ 117 milhões com a cotação atual. Diante desses valores exorbitantes, mesmo que houvesse interesse do jogador em integrar o elenco tricolor, as condições financeiras do clube tornariam essa transação inviável.

No cenário global do futebol em 2023, Roberto Firmino se destacou como um dos jogadores brasileiros mais bem remunerados, ocupando a terceira posição mundial nesse ranking. Ele ficava atrás apenas de Neymar, então no Paris Saint-Germain, e Oscar, que atuava pelo Shanghai SIPG.