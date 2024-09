Fluminense faz no fim e vence Atlético-MG na ida com Ed Sheeran na torcida

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no primeiro jogo do confronto pelas quartas de final da Libertadores. O gol da vitória nesta quarta-feira (18), no Maracanã, foi marcado por Lima, já nos minutos finais.

Foi um jogo um tanto sofrido, mas o meia fez de cabeça o gol que permite ao Fluminense até empatar no jogo de volta para chegar às semifinais.

A definição da vaga acontece na quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h.

O cantor Ed Sheeran estava no estádio. Ele é uma das atrações do Rock In Rio, no próximo fim de semana.

O Atlético-MG ficou muito retraído e não acelerou nos contra-ataques, em um jogo no qual a dupla Hulk e Paulinho foi discretíssima.

Ex-tricolor, Gustavo Scarpa foi muito vaiado e xingado, na escalação e quando tocou na bola.

Antes do reencontro dos dois times, o Fluminense tem clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão, sábado, às 18h30. Já o Galo recebe o Red Bull Bragantino, domingo, 16h.

O JOGO

Ed Sheeran estava em um dos camarotes do Maracanã. A relação dele com o futebol é próxima a ponto de ter se tornado acionista do time do coração, o Ipswich Town, da Inglaterra.

Com ele olhando, o retrato da etapa inicial foi de uma dificuldade ofensiva dos dois lados.

O Fluminense chegou mais perto do gol em algumas situações criadas. Uma descida de Diogo Barbosa pela esquerda parecida o momento perfeito para sair o gol. Mas Serna furou.

Mano Menezes estava pensando em voz alta à beira do campo porque a marcação tricolor na saída do Atlético-MG não estava encaixada. Milito, malandro, desenha uma formação híbrida e fluída. Varia facilmente entre uma linha de três e quatro defensores, dando liberdade para Arana quando necessário. Aí, o Flu não entendeu direito como frear isso.

A questão é que, na perspectiva dos visitantes, Hulk e Paulinho não foram o dueto perfeito no primeiro tempo. Os passes de um não chegavam com frequência para o outro. Hulk levou mais perigo quando tentou sozinho passar por todo mundo. Mas o chute saiu sem força.

Thiago Silva foi seguro, mas saiu machucado ainda no intervalo. Ele estava mancando na reta final do primeiro tempo, sentindo o tornozelo esquerdo. Antônio Carlos entrou.

Como o Fluminense seguiu fora do tom ofensivamente, sobretudo na hora dos passes mais próximos à área. Menos mal que o Atlético-MG voltou ainda menos incisivo no ataque.

Os primeiros movimentos de Mano para mudar a cara do time com substituições foram trazendo Lima no lugar de Martinelli e Cano, no de Serna. Marcelo entrou nesse balaio aí porque Diogo Barbosa caiu com dores na hora que o Flu faria as trocas.

A entrada de Keno foi o último ato de mudança no tricolor. Em determinado momento, a intensidade na frente diminuiu, e aí o Atlético-MG respirou mais.

O jogo seguiu truncado, nada brilhante. A impressão era de que seria melhor se fosse um show de Ed Sheeran.

Mas aí uma jogada do Flu pela esquerda gerou o cruzamento de Keno na cabeça de Lima. Salvador. Everson até chegou na bola, mas não o suficiente para impedir que ela entrasse.

Ficha técnica

Fluminense 1 x 0 Atlético-MG

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli (Lima) e Ganso; Kevin Serna (Cano), Jhon Arias e Kauã Elias (Keno). Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-MG

Everson, Bruno Fuchs, Junior Alonso e Bataglia e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios) e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabi Milito.

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Cartões amarelos: Lima, Thiago Santos (FLU); Alan Franco (CAM)

Gol: Lima, 41’/2ºT (1-0)