Fluminense enfrentará Águia de Marabá na Copa do Brasil-2025 no Mangueirão

O Fluminense já definiu o local de sua estreia na Copa do Brasil de 2025, que será no Estádio Mangueirão, em Belém, no estado do Pará. O adversário da equipe carioca será o Águia de Marabá, que tradicionalmente manda seus jogos no Estádio Zinho Oliveira. Contudo, devido à limitação de capacidade deste último, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por transferir a partida para o Mangueirão.

A decisão da CBF foi anunciada oficialmente em seu site nesta quarta-feira, 19 de abril. A escolha pelo Mangueirão se deu após o desejo do time mandante de jogar no Estádio Rosenão, localizado em Parauapebas, a aproximadamente 100 km de Marabá, não ter sido autorizado pela entidade.

O confronto está agendado para a próxima quarta-feira, 26 de abril, com início programado para às 19h30 (horário de Brasília). Neste ano, a CBF implementou mudanças nas regras da competição, eliminando a vantagem do empate para as equipes visitantes na primeira fase. Portanto, se a partida terminar empatada, a definição será feita através de cobranças de pênaltis.

O Mangueirão já recebeu eventos significativos nesta temporada; recentemente, foi palco da final da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo conquistou o título ao vencer o Botafogo por 3 a 1. O Fluminense também atuou neste estádio em 2023, quando venceu o Paysandu por 3 a 0 em uma partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Tricolor havia vencido também na partida de ida pelo mesmo placar, assegurando assim sua classificação para as oitavas de final da competição.