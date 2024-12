Fluminense enfrenta Cuiabá com chance de assegurar vaga na Série A 2025

Fluminense e Cuiabá protagonizam um confronto crucial nesta quinta-feira, 5 de novembro, às 20h (horário de Brasília), no emblemático estádio do Maracanã. A partida é decisiva para o Fluminense, que busca consolidar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos acumulados, a equipe tricolor depende não apenas de uma vitória sobre o Cuiabá, mas também de um tropeço do Bragantino, que enfrenta o Athletico-PR simultaneamente em Curitiba. O time paulista possui 38 pontos na tabela. O embate será transmitido pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Carlos Molinari.

A expectativa é de casa cheia no Maracanã, impulsionada por uma promoção de ingressos promovida pelo Fluminense, que visa atrair torcedores para apoiar o time em um jogo que pode significar a salvação da temporada.

Ambos os clubes vêm enfrentando momentos difíceis. O Fluminense não vence há seis jogos, desde a vitória contra o Flamengo na 30ª rodada, ocorrida em 17 de outubro. Já o Cuiabá, já rebaixado à Série B, conquistou sua última vitória na competição ao superar o São Paulo por 2 a 0 na 29ª rodada, no início do mês passado. A equipe pantaneira registra apenas seis vitórias no campeonato e acumula 30 pontos.

Para este embate, o técnico Mano Menezes não contará com dois jogadores importantes devido a suspensões: Paulo Henrique Ganso foi expulso na partida anterior contra o Athletico-PR e Felipe Melo cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Cuiabá, sem pretensões na temporada atual, está lidando com saídas de jogadores cujo contrato chegou ao fim ou que foram liberados. Filipe Augusto e Jonathan Cafú já não fazem parte do elenco. Entretanto, o técnico Bernardo Franco poderá contar com o retorno do zagueiro Bruno Alves após suspensão.

A vitória recente do Flamengo sobre o Criciúma por 3 a 0 na quarta-feira favoreceu as aspirações do Fluminense na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro. O resultado manteve o Criciúma com 38 pontos. Um triunfo do Tricolor sobre o Cuiabá selaria matematicamente a segurança do Flu na primeira divisão e rebaixaria o Criciúma.

Caso não conquiste a vitória ou se o Bragantino derrotar o Athletico-PR, o Fluminense terá um desafio árduo pela frente: decidir seu destino contra o Palmeiras fora de casa na última rodada do campeonato, marcada para domingo, 8 de novembro. Paralelamente, Bragantino e Criciúma se enfrentarão em Bragança Paulista no mesmo dia.