Fluminense encara desafio final contra Palmeiras para fugir do rebaixamento na série A

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta um cenário desafiador, tentando escapar do rebaixamento apenas meses após a conquista histórica da Libertadores de 2023 sob o comando de Fernando Diniz. A crise que se instaurou no clube levou à demissão de Diniz e à chegada de Mano Menezes, que agora tenta evitar a queda para a Série B.

O Fluminense ocupa a 15ª posição com 43 pontos e precisa de uma vitória ou empate contra o Palmeiras para garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Caso perca, dependerá de tropeços de seus rivais diretos: Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Atlético-MG. A situação remete ao ano de 2013, quando o clube também flertou com a zona de rebaixamento após iniciar a temporada como campeão brasileiro.

Apesar das dificuldades, Mano Menezes mantém a confiança na capacidade do time de se superar no confronto decisivo no Allianz Parque. O treinador destaca a importância de focar no que está sob controle da equipe, evitando distrações com resultados paralelos. Com 11,5% de chance de rebaixamento segundo a UFMG, o Fluminense tem um cenário menos adverso que o Red Bull Bragantino, mas ainda precisa estar atento aos desdobramentos da última rodada.

A história recente do Fluminense mostra que superações são possíveis, como em 2009, quando o clube escapou da degola após uma arrancada improvável. Agora, o desafio é semelhante: utilizar toda a experiência adquirida para garantir mais uma permanência na Série A. O jogo contra o Palmeiras será crucial para definir o destino do time das Laranjeiras nesta temporada tumultuada.