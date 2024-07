Fluminense empata com o Internacional e segue lanterna

O Fluminense trocou o Dinizismo pelo “estilo Mano Menezes“, mas ficou só no 1 a 1 contra o Inter na estreia do treinador, em jogo realizado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O amargo empate frustra a torcida e amplia a sequência de tropeços para oito partidas.

Com o resultado, o time carioca chegou a sete pontos, mas permanece na lanterna da competição. Os gaúchos, por outro lado, foram a 19 pontos e ocupam o meio da tabela.

Os times voltam a jogar neste domingo (7) pelo Brasileirão. O Fluminense encara o Fortaleza fora de casa, enquanto o Inter recebe o Vasco em seu retorno ao Beira-Rio.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Gabriel Pires), Alexsander (Douglas Costa), Ganso (Renato Augusto); Keno, Cano (John Kennedy). T.: Mano Menezes

INTER

Fabrício; Igor Gomes (Hugo Mallo), Fernando, Robert Renan e Renê; Bruno Henrique (Hyoran), Rômulo (Mercado) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Bruno Gomes), Wanderson e Alario (Lucca). T.: Eduardo Coudet

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Martinelli, Antônio Carlos, Thiago Santos, Douglas Costa (FLU); Wanderson, Renê, Gustavo Prado, Alario, Alan Patrick, Eduardo Coudet, Robert Renan (INT)

Gols: Igor Gomes (INT), aos 39 min do 1° tempo; Ganso (FLU), aos 49 min do 1° tempo