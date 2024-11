Fluminense e Fortaleza se enfrentam no Maracanã em busca de objetivos opostos

Na noite desta sexta-feira (22), às 21h30, o estádio do Maracanã será palco de um embate entre Fluminense e Fortaleza, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, que leva aos ouvintes os detalhes desse duelo entre duas equipes com ambições distintas na competição.

O Fluminense, atualmente na 16ª colocação com 37 pontos, busca desesperadamente uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe carioca aposta no retorno de seis jogadores que estavam suspensos na última rodada: o goleiro Fábio, os zagueiros Thiago Santos e Felipe Melo, os meio-campistas Ganso e Arias, além do atacante Kauã Elias. A direção tricolor espera que a promoção especial nos ingressos incentive a torcida a comparecer em peso para apoiar o time.

O técnico Mano Menezes planeja escalar sua força máxima para encarar o Fortaleza, colocando em campo a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.

Por outro lado, o Fortaleza chega ao Rio de Janeiro em busca de três pontos que possam mantê-lo vivo na luta pelo título. Com 63 pontos e ocupando a terceira posição na tabela, o Leão está a apenas seis pontos do líder Botafogo. O técnico Juan Pablo Vojvoda enfatizou a importância do confronto ao afirmar que cada jogo é decisivo em um campeonato tão disputado.

Para essa partida crucial, o Fortaleza não contará com Matheus Rossetto, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Vojvoda deve alinhar sua equipe com João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Titi e Eros Mancuso; Pochettino, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés.

A cobertura completa do jogo estará sob responsabilidade da equipe da Rádio Nacional, com Luciana Zogaib na narração, Rodrigo Campos nos comentários e Carlos Molinari no plantão esportivo. Não perca nenhum lance desse emocionante encontro sintonizando no Show de Bola Nacional.