Fluminense e Bragantino lutam para escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (5), as vitórias de Fluminense e Bragantino contra Cuiabá e Athletico-PR, respectivamente, mantiveram vivas suas esperanças de escapar do descenso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com os desfechos da 37ª rodada, o Criciúma, que sucumbiu ao Flamengo por 3 a 0 na quarta-feira (4), foi oficialmente rebaixado, ocupando a 18ª colocação com 38 pontos.

Fluminense vence e segue na luta

O Fluminense garantiu um triunfo crucial no Maracanã, onde mais de 59 mil torcedores compareceram para apoiar o time. Com um gol decisivo de Serna, a equipe alcançou os 43 pontos e subiu para a 15ª posição na tabela. Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Tricolor ainda não está livre do risco de queda e precisa somar pontos contra o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada, marcada para o próximo domingo (8), para assegurar sua permanência na elite sem depender de outros resultados.

Apesar da vitória apertada por 1 a 0 sobre o último colocado, o desempenho do Fluminense não foi convincente. O gol salvador surgiu apenas aos 14 minutos do segundo tempo, quando Keno arriscou de fora da área, Walter defendeu parcialmente e Serna aproveitou a sobra para marcar.

Bragantino respira com vitória fora de casa

Em outra partida decisiva, o Bragantino superou o Athletico-PR por 2 a 1 na Ligga Arena, graças a dois gols de Eduardo Sasha. Erick descontou para o Furacão. Com este resultado, o Bragantino encerrou a rodada na 17ª posição com 41 pontos, enquanto o Athletico-PR ficou em 16º lugar com 42 pontos. Ambas as equipes ainda têm chances de evitar o rebaixamento no próximo domingo. O Bragantino receberá o já rebaixado Criciúma, enquanto o Athletico-PR enfrentará o Atlético-MG em Belo Horizonte. O Galo, atualmente em 14º lugar com 44 pontos após derrota por 2 a 0 para o Vasco em São Januário, também permanece ameaçado pela degola nesta reta final do campeonato.