Fluminense desembarca na Arábia Saudita e já projeta estreia no Mundial de Clubes

A cinco dias de sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense desembarcou na Arábia Saudita nesta quarta-feira. A delegação tricolor chegou a cidade de Jeddah pela manhã após uma viagem de 13 horas de duração, partindo do Rio de Janeiro. O time brasileiro estreará na competição na segunda-feira, dia 18

“A gente tem feito história esse ano, sabe que o torcedor tem comprado esses sonhos e estado do nosso lado em tudo que está acontecendo”, disse o capitão Nino, no desembarque, em entrevista à TV Globo.

A delegação havia partido do Rio, na terça, no embalo da torcida, que acompanhou o time no aeroporto. O AeroFlu teve festa, bandeirões, sinalizadores e muito apoio à equipe carioca, que disputará o Mundial de Clubes pela primeira vez em sua história.

O técnico Fernando Diniz vai comandar o primeiro treino do time na Arábia Saudita nesta quinta-feira, a partir das 16h30, pelo horário local, equivalente às 10h30, pelo horário de Brasília.

O time treinará no mesmo horário na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, às 15 horas (de Brasília), o Flu estreará no Mundial, diretamente na semifinal, contra o vencedor do duelo entre Al-Ittihad e Al Ahly, que vão jogar na sexta-feira.

A outra semifinal terá o Manchester City, principal candidato ao título, e o vencedor do confronto entre Club Leon e Urawa Reds.