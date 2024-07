Fluminense arranca empate com Criciúma, mas segue em último e sem vencer com Mano

O Fluminense marcou nos minutos finais e empatou por 1 a 1 com o Criciúma, nesta quinta-feira (11), no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheusinho anotou o gol dos mandantes, e Kauã Elias empatou no final. O Fluminense conquista seu primeiro ponto fora de casa na competição.

O Tricolor carioca, que seguiria na lanterna independentemente do placar, tem 8 pontos e continua sem vencer com o técnico Mano Menezes (dois empates e uma derrota). O resultado coloca o Criciúma na 14ª posição, com 17 pontos

Na sequência do campeonato, o Tigre enfrenta o Corinthians em São Paulo na terça (16). O Flu só volta a entrar em campo no próximo domingo (21), contra o Cuiabá, em virtude do adiamento da partida do meio da semana contra o Athletico.

O JOGO

Primeiro tempo morno. As duas equipes ficaram devendo futebol e sofreram com o campo pesado pela chuva e erros técnicos. Cada lado teve uma chance clara de gol para tentar sair na frente. Do lado carioca, Ganso parou na defesa de Gustavo. Já para os mandantes, Bolasie errou o alvo em duas tentativas.

O Fluminense voltou melhor do intervalo e mais confiante, mas quem abriu o placar foi o Criciúma. Apesar da pressão inicial tricolor nos primeiro 5 minutos do segundo tempo, os anfitriões balançaram as redes com Matheusinho na primeira tentativa de reação do Tigre.

O jogo voltou a esquentar na reta final com pressão tricolor, e o gol de empate saiu já nos últimos minutos de jogo. Após tensão com revisão de VAR por possível impedimento, a posição foi validada para alívio dos cariocas.

LANCES DE DESTAQUE

Defendeu! A primeira emoção do jogo veio com o Fluminense só aos 27 minutos. Martinelli fez boa movimentação para receber passe e servir Keno pelo lado esquerdo. O atacante limpou para o meio e cruzou para a área, onde Ganso se esforçou para finalizar de voleio. O goleiro Gustavo apareceu bem para espalmar.

Assim não… O Criciúma criou boa chance aos 35 minutos com cruzamento de Claudinho para a área. Bolasie subiu para cabecear, mas não calibrou a mira e mandou direto para fora.

Bolasie de novo. Aos 42, o atacante abriu espaço pelo meio e tentou finalização de média distância. A bola pegou curva e saiu a poucos centímetros acima da meta de Fábio, que só acompanhou.

1×0. Aos 7 do segundo tempo, o Tigre alçou bola na área, e Arthur Caíke aproveitou sobra para finalizar de frente para o goleiro. Fábio fez boa defesa, mas espalmou para frente, deixando a sobra com Matheusinho, que não desperdiçou e chutou para o fundo da rede.

1×1. Aos 43, a pressão do Fluminense na saída de bola funcionou, e Esquerdinha acertou chute cruzado para a área. Kauã Elias finalizou de carrinho para dentro do gol.

Ficha Técnica

Criciúma 1 x 1 Fluminense

CRICIÚMA

Gustavo; Claudinho (Ronald), Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Allano); Newton, Barreto e Fellipe Mateus (Trauco); Matheusinho (Marquinhos Gabriel), Arthur Caíke (Eder) e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Esquerdinha); André, Martinelli (Alexsander) e Ganso; Keno (Lucumi), Marquinhos (Douglas Costa) e John Kennedy (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes

Estádio: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Juiz: Anderson Daronco

Cartões amarelos: André; Newton

Gols: Matheusinho, aos 7min do segundo tempo (Criciúma); Kauã Elias, aos 43min do segundo tempo (Fluminense)