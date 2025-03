Fluminense: Arias participa de quase um gol por jogo em 2025

O colombiano Jhon Arias iniciou a temporada de 2025 em grande estilo, reafirmando seu papel como um dos principais jogadores do Fluminense. No último domingo, durante a vitória convincente de 4 a 0 sobre o Volta Redonda, Arias foi protagonista ao marcar um gol e fornecer uma assistência, contribuindo significativamente para o desempenho da equipe.

Até o momento, em apenas oito partidas disputadas nesta temporada, Arias já esteve envolvido em sete gols, o que representa uma média impressionante de quase uma participação direta por jogo. Dentre esses números, o jogador contabiliza dois gols e cinco assistências, sendo ativo tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil.

Comparando-se com seus companheiros de equipe, Jhon Arias ocupa uma posição de destaque. Ele é superado apenas por Germán Cano, que acumulou participação em oito gols (oito gols e nenhuma assistência) em dez jogos, resultando em uma média de 0,8 contribuição por partida. Em contrapartida, a média de Arias atinge 0,87 participações por jogo.

Embora Everaldo apresente uma média superior com quatro participações em apenas três jogos (1,33 p/j), é importante notar que todas as suas contribuições ocorreram em um único confronto contra o Águia de Marabá, onde ele anotou um gol e fez três assistências.

Com essas performances, o Fluminense não apenas possui o artilheiro do Campeonato Carioca na figura de Cano, com seis gols marcados – empatado com Vegetti do Vasco – mas também se destaca com Arias como seu principal garçom, totalizando quatro assistências até agora. Outros jogadores como Guilherme Gomes (Flamengo), Vitor Ricardo (Boavista), Pierre (Volta Redonda) e Max (Sampaio Corrêa) seguem logo atrás, cada um com três assistências.