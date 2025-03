Fluminense anuncia acerto para contratação do meia Rubén Lezcano, do Libertad

O Fluminense Football Club anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (28), a contratação do meio-campista paraguaio Rubén Lezcano, que se transferiu do Libertad, do Paraguai. O atleta de 21 anos chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos antes de formalizar sua adesão ao clube tricolor até dezembro de 2029.

Em nota divulgada, o Fluminense destacou: “O Fluminense FC e o Libertad-PAR acertaram a transferência do meia Rubén Lezcano. O jogador paraguaio de 21 anos esteve no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2029”.

Lezcano é conhecido por suas habilidades de criação e distribuição de jogo, apresentando-se como um típico camisa 10. Na última temporada, ele teve uma atuação notável, marcando 11 gols pelo Libertad. Em seu início na atual temporada, o jogador já contabiliza três gols e quatro assistências em apenas seis partidas.

O Fluminense, que garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após uma vitória expressiva sobre o Águia-PA no meio da semana, se prepara para um novo desafio. O time carioca voltará a campo neste domingo, onde enfrentará o Volta Redonda na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo está agendado para as 18h (horário de Brasília) no Estádio do Maracanã.