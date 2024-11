Florianópolis recebe etapa do BB LAB – Laboratório do Skate Brasileiro

Florianópolis recebe nos dias 9 e 10 de novembro a segunda etapa do Circuito BB LAB 2024. Plataforma completa para o skate amador, com disputas da modalidade Park e Street, o Laboratório do Skate Brasileiro oferece oportunidades para a nova geração de skatistas brasileiros conquistarem vagas em grandes competições, como o SLS Select Series, além de fomentar o desenvolvimento da indústria do skate, com iniciativas de capacitação para creators, fotógrafos, videomakers, comentaristas, locutores e juízes da modalidade.

Natural de Florianópolis, o medalhista olímpico Pedro Barros é um dos embaixadores do projeto. “Eu tenho um carinho muito especial por este projeto. Já são quatro anos em que acompanho de perto e sabemos o quão importante é ter um circuito amador que oferece acesso e abre portas para a nova geração. Fico muito feliz em ver o crescimento do projeto, com a inclusão do Street em novas praças e espero que ele se propague por muito tempo ainda”, afirmou Barros.

Em 2024, o Circuito BB LAB contará com três etapas, sendo que a primeira foi realizada em outubro, em Belo Horizonte. Na capital catarinense, as disputas da modalidade Park serão realizadas na icônica pista da pousada Hi Adventure, a primeira da cidade onde grandes nomes do skate brasileiro foram revelados, como o próprio Pedro Barros e Yndiara Asp. Já as disputas da modalidade Street serão sediadas na Casa di Praia.

Cada modalidade será disputada por 48 skatistas (24 na categoria feminina e 24 na masculina), divididos em baterias de quatro skatistas. Na primeira fase, cada skatista terá duas voltas de 45 segundos e apenas a melhor nota será considerada. Os dois melhores de cada bateria avançam para a semifinal, que será disputada em três baterias de quatro skatistas, com três voltas por skatista e onde os dois melhores de cada bateria avançam. Na final, os seis skatistas irão disputar em bateria única, com três voltas de 45 segundos cada.

Entre os skatistas que estão confirmados para o BB LAB Florianópolis estão Alice Lisboa e Eric Costa, vencedores da modalidade Park na etapa de Belo Horizonte, e Duda Ribeiro e Murilo Marques, vencedores do Street. Duda, inclusive, já teve sua primeira oportunidade em um evento profissional, tendo disputado e vencido o SLS Select Series 2024, em Saquarema, garantindo convite para um evento oficial da Street League Skateboarding em 2025.

“Realizar uma etapa do BB LAB em Floripa é sempre legal, já que a Layback nasceu aqui e temos muitos atletas e amigos na ilha que irão comparecer e conhecer essa nova geração”, celebrou Bill Tassinari, Diretor de Branding da LayBack.

Os vencedores do circuito masculino e feminino da modalidade Street ganharão vagas para o SLS Select Series 2025, evento de acesso da Street League Skateboarding que oferece aos skatistas amadores a oportunidade de integrar o seleto grupo de atletas que disputam o SLS Championship Tour. Já os dois vencedores na modalidade Park ganharão uma imersão com o medalhista olímpico Pedro Barros, profissionais de sua equipe e outros atletas profissionais, que será realizada em sua pista particular, em Florianópolis. Em ambos os casos, as despesas de participação dos vencedores são pagas pelo BB LAB.

Programação para se divertir e crescer

Com o objetivo de ser a porta de entrada do skate brasileiro e de fazer da modalidade uma ferramenta de transformação social, o BB LAB oferecerá palestras, workshops e mentorias com profissionais reconhecidos do esporte durante os eventos, inclusive abrindo as portas para projetos sociais. Com isso, a plataforma busca oferecer oportunidades de carreira e renda para comunidades vulneráveis, fomentando a economia local e o surgimento de novos talentos.

“O BB LAB é, de fato, um laboratório do skate, com esse objetivo de conectar skatistas profissionais, amadores e toda economia criativa, fomentando o universo desse esporte. Para nós é uma grande realização conseguir, aos poucos, criar esse polo de experiências para novos profissionais. A primeira etapa, em BH, já foi uma expansão da plataforma e agora, em Floripa, queremos consolidar ainda mais a nova era do evento”, afirma Nathalia Harry, Head de marca da 213 Sports, vertical de esportes da V3A.

Com entrada gratuita, o evento oferecerá diversas atividades ao público, como uma ação de live painting, que mostra a conexão entre o skate e a arte de rua. Já os profissionais da economia do skate contarão com uma programação que conta com palestras e rodas de conversa com temas fundamentais para o desenvolvimento da modalidade. No espaço Banco do Brasil, os profissionais de diversas disciplinas da economia do skate terão acesso a uma incubadora de novas talentos, que visa conectar a galera para fomentar oportunidades de trabalho. Ali, eles contarão com infraestrutura para desenvolver seus trabalhos, como tomadas e computadores, fazer networking e criar parcerias com outros profissionais.

Além disso, o local terá um mural onde as pessoas poderão escrever sua profissão, seu contato e seu arroba. Essa é uma forma de divulgação, cooperação e fomentação do trabalho de cada um, uma vez que profissionais poderão encontrar um ao outro, abrindo a possibilidade para parcerias, trabalhos e indicações.

“A atuação do Banco do Brasil no esporte busca o fomento à modalidade e à cadeia de profissionais que atuam na área, a valorização dos atletas e o surgimento de novos ídolos com sustentabilidade, entre outros atributos, e o BB LAB traz um conceito que se conecta com essa estratégia do BB, que é fã e apoiador do skate”, afirma Paula Sayão, diretora de marketing e comunicação do Banco do Brasil.

A última etapa do Circuito BB LAB 2024 acontecerá nos dias 12 e 13 de dezembro, em São Paulo e terá peso 2 no ranking da temporada. A disputa do park será na Layback Park SP. Já a disputa do street será no Largo da Batata, tradicional ponto de encontro dos skatistas paulistanos.

O BB LAB é uma realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A em parceria com a LayBack. O projeto tem patrocínio do Banco do Brasil e apoios de Rumo Logística, Royal Enfield, Lupo, Dropdead e Fórmica.

Para mais informações, acesse a página oficial do BB LAB. Siga o BB LAB no Instagram, TikTok e YouTube.