Florianópolis recebe corrida solidária Terry Fox Run

A Maple Bear, maior rede de escolas bilíngues do Brasil, realiza no dia 2 de novembro, mais uma edição da Terry Fox Run, corrida solidária em celebração ao ativista canadense Terry Fox, com foco na arrecadação de fundos para ajudar no tratamento contra o câncer infantil. O evento, que faz parte de uma das corridas da Maratona de Jurerê, acontece na Av. Dos Búzios, em Florianópolis, e é pensado para toda a família, com opções de corrida e caminhada. O valor de inscrição contempla o kit atleta e a doação para o Hospital de Amor.



Para este ano, o evento tem como tema “Juntando laços na corrida a favor do tempo”. O objetivo é resgatar a real motivação por trás de todo o investimento nestas pesquisas: relembrar o propósito da vida, juntar laços de esperança e celebrar o tempo presente. Além da prática do esporte, o evento contará com um show especial para o público infantil e outras atrações ao longo do dia.



A ação é inspirada na vida do canadense Terry Fox que, em 1977, foi diagnosticado com um câncer nos ossos da perna direita. Mesmo tendo que amputar parte do membro, Fox iniciou, em 1980, uma marcha pelo Canadá, chamada por ele de Maratona da Esperança, a fim de conscientizar o país e arrecadar fundos para pesquisas de tratamentos contra a doença. Com o avanço da doença, o esportista não conseguiu terminar seu percurso, mas, desde então, seu exemplo vem inspirando corridas solidárias no Canadá e no mundo inteiro.



Além do propósito, a corrida neste ano contará com uma ação inédita: a Eco Local, startup especializada em gestão de resíduos em eventos, será responsável pelo recolhimento e tratamento dos materiais gerados. Uma Unidade de Triagem será instalada no local, separando recicláveis para cooperativas e destinando resíduos orgânicos à compostagem.

“Estamos extremamente entusiasmados em realizar mais uma edição da Terry Fox Run. Este evento não apenas promove a saúde e o bem-estar, mas também reforça o espírito de comunidade e solidariedade, valores que são fundamentais para nós, na Maple Bear. A cada ano, vemos um aumento na participação e no engajamento de nossos alunos, pais e colaboradores, e isso nos motiva a continuar apoiando essa causa tão importante”, destaca o CEO da Maple Bear, André Quintela.

Serviço:

Terry Fox Run (Corrida Solidária)

Data: 2 de novembro, às 07h

Local: Av. Dos Búzios, 1760, Jurerê Internacional, Florianópolis – SC.

Valor da Inscrição: de R$ 80 a R$ 140

Inscrições: Link





Sobre a Maple Bear

Com origem em Norte Vancouver, British Columbia, Canadá, e com mais 450 escolas em 31 países, atendendo mais de 60 mil alunos, a Maple Bear Canadian School é líder mundial em educação bilíngue, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas práticas que posicionam a educação canadense entre as melhores do planeta. Ministrada em um ambiente seguro e estimulante e com uma abordagem multicultural e centrada no aluno, a metodologia Maple Bear desenvolve a curiosidade, a imaginação, a experimentação e a descoberta, despertando nos alunos uma verdadeira paixão por aprender ao longo de toda a vida. Presente em todos os estados brasileiros e com mais de 200 escolas, a Maple Bear é também parte das operações do Grupo SEB – um dos maiores grupos educacionais do Brasil e do mundo.