Florianópolis é o 4º destino mundial mais buscado para o verão 2025

Uma recente pesquisa realizada pela plataforma de viagens Booking revelou que Florianópolis se posiciona como o principal destino brasileiro e ocupa a quarta colocação no ranking mundial para o verão de 2025. A capital catarinense superou grandes metrópoles internacionais, incluindo Nova York, Barcelona, Roma e Tóquio.

Além de Florianópolis, o Rio de Janeiro também figura entre os dez destinos mais procurados, garantindo a sétima posição na lista. Este levantamento foi fundamentado nas buscas por acomodações feitas globalmente entre janeiro e março de 2025.

A pesquisa evidenciou um aumento significativo no interesse turístico pelo Brasil, com Florianópolis apresentando um crescimento impressionante de 107% nas buscas em comparação ao mesmo período do ano anterior. Essa cidade está atrás apenas de Dubai, Paris e Londres em termos de popularidade entre os viajantes internacionais.

O Rio de Janeiro também viu um aumento nas buscas, alcançando 102% a mais do que no verão anterior. Os dados foram coletados em 13 de dezembro de 2024 e refletem exclusivamente as buscas por hospedagem, sem necessariamente indicar as reservas efetivadas.

A lista dos dez destinos mais buscados é composta por:

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Paris, França

Londres, Reino Unido

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Tóquio, Japão

Roma, Itália

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Barcelona, Espanha

Bangkok, Tailândia

Nova York, Estados Unidos

No que diz respeito às festividades de fim de ano, Florianópolis também se destacou como uma escolha popular entre os brasileiros. Em outra pesquisa da Booking, a cidade foi classificada como o nono destino preferido para passar o Natal e o sexto para o Réveillon. Balneário Camboriú se destacou ainda mais durante esse período festivo, sendo a principal escolha nacional para o Natal e ocupando a terceira posição no Réveillon.

A lista dos destinos mais procurados pelos brasileiros para o Natal é a seguinte:

Balneário Camboriú (Santa Catarina)

Fernando de Noronha (Pernambuco) e Maragogi (Alagoas) – empatados

Porto de Galinhas (Pernambuco)

Arraial d’Ajuda (Bahia)

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Campos do Jordão (São Paulo)

Recife (Pernambuco)

Natal (Rio Grande do Norte)

Florianópolis (Santa Catarina)

E para o Réveillon:

Fernando de Noronha (Pernambuco)

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Balneário Camboriú (Santa Catarina)

Porto de Galinhas (Pernambuco)

Maragogi (Alagoas)

Florianópolis (Santa Catarina)

Arraial d’Ajuda (Bahia)

Salvador (Bahia)

Natal (Rio Grande do Norte)

Recife (Pernambuco)

A pesquisa e os dados apresentados reforçam a crescente atratividade do Brasil como um destino turístico internacional durante a temporada de verão.