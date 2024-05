Florestan Fernandes realiza workshop sobre técnicas para o alisamento de cabelo

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, realiza nesta segunda-feira, 3 de junho, às 9h, mais um encontro da série ‘Workshop da Beleza: Desvendando a beleza corporativa – Técnicas e Segredos Reveladores’. Durante as palestras gratuitas, são abordados produtos e técnicas que podem fazer a diferença em um salão de beleza ou mesmo no uso residencial. O encontro desta segunda, na sede da Fundação (rua Manoel da Nóbrega, 1.149 – Vila Conceição), terá como tema ‘Alise Tratando os Fios de Cabelo’.

Os workshops são voltados a trabalhadores do setor de beleza, empresários da área e qualquer pessoa interessada nesse segmento. A inscrição é feita de forma on-line, no endereço eletrônico, ou escaneando o QR Code no material promocional do evento. Mais informações pelo WhatsApp (11) 4053-2600.

O próximo encontro será no dia seguinte, terça-feira, 4 de junho, e terá como tema ‘Pele Iluminada’. Depois, no dia 10 de junho, será abordado o tema ‘O segredo da iluminação’. Alguns dos assuntos que serão abordados nos próximos workshops são: ‘Design de sobrancelhas’, ‘Maquiagem em evidência’ e ‘Homens em foco (barbearia)’.

Com mais de 27 anos de tradição no ensino profissionalizante, a Fundação Florestan Fernandes é referência na cidade e região. A autarquia oferta, a cada ciclo, mais de 30 cursos, em diversas áreas: administração e gestão, comunicação, construção civil, gastronomia, juventude, serviços, tecnologia da informação, terapias naturais, zeladoria e beleza e estética.

Como explica Clara Ohtsuki, coordenadora geral do Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (CIDAP), instituição parceira da Florestan Fernandes, as empresas que apoiam a série de workshops disponibilizam os técnicos e especialistas que realizam as palestras. “Além de formarmos novos trabalhadores, faz parte da trajetória da Florestan essa parceria com as empresas da cidade, sempre com o objetivo de desenvolver o nosso município”, afirma.