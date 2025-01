Florestan Fernandes abre inscrição para mais de 1,4 mil vagas profissionalizantes

Moradores de Diadema interessados em aprimorar sua formação profissional tem uma grande oportunidade a partir de 6 de janeiro, quando estarão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura. Serão oferecidas 1.448 vagas, em 32 cursos, nas áreas de gestão, confecção, zeladoria, serviços, tecnologia da informação, construção civil, gastronomia, beleza, juventude e terapias naturais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, até 19 de janeiro, a partir do preenchimento de um formulário disponibilizado no site da Florestan Fernandes, https://florestan.org.br/ .

O preenchimento do formulário e a inscrição não garantem a vaga, já que a matrícula será feita presencialmente, de 21 a 28 de janeiro, exceto sábado e domingo, das 8h30 às 15h, na sede da Fundação, na Rua Manoel da Nóbrega, 1.149 – Centro. É preciso ficar atento porque cada curso terá uma data de matrícula, que será feita por ordem de chegada. Apenas serão matriculados os previamente inscritos.

A lista com os cursos e suas datas de matrícula está no edital da chamada pública, também disponibilizado no site da Fundação.

Alguns dos 32 cursos que serão ofertados pela autarquia são Gestão de Pequenos Negócios, Gestão de Logística – Estoques e Transportes, Gestão em Vendas e Varejo, Introdução ao Corte e Costura, Portaria e Zeladoria, Cuidador de Idosos, Mecânica Básica de Autos, Mecânica Básica de Motos, Organização de Eventos, Gerenciamento de E-Commerce, Informática Básica – Word, Power Point e Redes Sociais, Marketing Digital e Criação de Posts/Canva, Produção de Áudio e Vídeo, Uso de Inteligência Artificial na Produção, Auxiliar de Instalação Predial, Elétrica Residencial Básica, Doces e Salgados de Festa, Pizzaiolo, Barbeiro, Cabeleireiro Básico – Hidratação, Escova e Corte, Preparação para o Primeiro Emprego, entre outros.

As aulas terão início em fevereiro, em dois locais, de acordo com o curso: na Unidade I, localizada na Rua Manoel da Nóbrega, 1.149, no Centro; ou na Unidade II, localizada na Rua Santo Inácio, 136, também no Centro.

Para facilitar a inscrição e o acompanhamento dos cursos mesmo por aqueles sem acesso fácil à internet, a Fundação Florestan Fernandes criou e disponibiliza à população 16 Polos Educacionais pela cidade. A lista dos polos e sua localização está disponível no edital de chamada pública.

Autarquia

A Fundação Florestan Fernandes tem mais de 27 anos de experiência em qualificação profissional. Seus cursos têm qualidade certificada pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), índice que mede a satisfação, pela população, de diversos serviços públicos. A Florestan obteve Grau de Excelência pela qualidade de suas instalações físicas e formações profissionalizantes.