Floresta Encantada: Atrium Shopping apresenta decoração natalina repleta de magia

O Atrium Shopping, em Santo André, traz uma experiência mágica e lúdica para celebrar o Natal com o tema “Floresta Encantada”. Inspirado na cultura brasileira, o cenário natalino criado transporta os visitantes a um refúgio dos sonhos, repleto de cores, texturas e personagens encantadores. Unindo o tradicional ao rústico, a decoração reflete o espírito natalino com toques genuínos do nosso país, criando um ambiente que promete encantar toda a família.

No coração da Floresta Encantada, a atmosfera natalina ganha vida com árvores e pinheiros iluminados, cercados por animais e flores que refletem a magia do Natal. A decoração conta também com ajudantes de Noel trabalhando em uma charmosa fábrica rústica de presentes, enquanto o ponto central é a imponente “Árvore dos Desejos”, com 3,5 metros de altura e um simpático rosto de jequitibá, iluminada por luzes e adornada com bolas decorativas e mensagens de esperança para 2025.

As crianças podem ainda se divertir participando da Oficina dos Desejos, onde pintam e escrevem seus sonhos para o próximo ano, que depois são pendurados em uma árvore para compor o cenário de magia do empreendimento. As oficinas acontecem até 24/12, sempre às 15h, 17h e 19h, no piso 2 do shopping.

Outro ponto alto da decoração é a Vila de Natal, um cenário aconchegante com morros enfeitados por casinhas e personagens. O Papai Noel, personagem principal do período, está pronto para ouvir os pedidos e tirar fotos com as crianças, até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 20h. Domingos e feriados também das 12h às 20h. Ao lado do trono do Papai Noel, um trono pet foi incluído para que os animais de estimação também façam parte da experiência. A decoração conta ainda com uma caixa para aquelas crianças que tomaram coragem de se despedir das chupetas e um porta-cartinhas para quem deseja enviar uma mensagem especial ao bom velhinho.

A fachada do shopping também recebe uma decoração especial, encantando os visitantes logo na chegada. Já no Piso 2, o clássico túnel de luz, com mais de 28 mil lâmpadas de LED, se estende por 20 metros, trazendo toda a magia do Natal em um ambiente totalmente instagramável, perfeito para quem deseja registrar o momento.

“Preparamos cada detalhe pensando em criar uma experiência inesquecível, onde cada visitante possa viver a magia e o encantamento do Natal”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Para celebrar ainda mais, os clientes que realizarem compras a partir de 350 reais no shopping, até 24 de dezembro, podem levar para casa um delicioso brinde: uma caixa de croutons de chocolate da Lu Chocolates. A retirada pode ser feita no balcão de trocas, localizado no Piso Térreo, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André