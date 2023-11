Flora tem mais de 150 vagas abertas 

A Flora, empresa do Grupo J&F e detentora de marcas como Francis, Neutrox e Minuano, está com mais de 150 oportunidades de emprego em diversas áreas, como customer service, produção, financeiro, vendas, logística, fiscal, marketing, trade marketing etc.

Além das variadas áreas de atuação, há vagas em muitos estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rondônia, espalhadas por 38 cidades brasileiras.

Com um total de 2.500 colaboradores, a indústria de bens de consumo é antenada às inovações e comercializa mais de 300 produtos em pontos de venda de todo o país.

Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios, como seguro de vida, vale transporte, vale refeição ou refeitório local e programa de treinamentos. Para se inscrever em uma das oportunidades, os interessados devem acessar o site https://flora.gupy.io e se aplicar até o dia 10/12.