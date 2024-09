Flor, ex-jurada de Silvio Santos, é confirmada em A Fazenda 16

Neste domingo (15), a Record divulgou os primeiros nomes confirmados na 16ª edição de A Fazenda. O reality show estreia na segunda-feira (16), às 22h30, quando os demais nomes deverão vir a público.

Os nomes foram anunciados durante o Domingo Record. O humorista Matheus Ceará foi o responsável por contar a novidade na estreia de seu quadro na atração apresentada por Rachel Sheherazade.

Pouco antes do final do programa, foi revelado o nome da apresentadora Flor Fernandez, mais conhecida como jurada do Show de Calouros, no SBT. Junto com Flor, o programa confirmou Camila Moura e Gilson de Oliveira.

Flor era contratada do SBT até abril, quando foi dispensada do Fofocalizando, programa de fofocas da emissora da família Abravanel.

Ela fazia jus ao nome e era uma das juradas mais simpáticas e gentis com os calouros. Flor conheceu Silvio quando ainda era criança, entre 1967 e 1968, ao acompanhar o avô ao programa do apresentador para receber um prêmio do Baú da Felicidade. Sua estreia no SBT ocorreu em 1982, com a personagem Bozolinda no Programa do Bozo.

Somente em 1987, ela virou jurada do Show, onde permaneceu até 1996. Após alguns anos fora da mídia, Flor voltou ao SBT em 2011, saindo novamente neste ano.

A Fazenda 16 estreia nesta segunda (16) na Record.