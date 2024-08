Fliv 2024: Votuporanga celebra a arte e todas suas linguagens em mais um dia de atividades

Após uma abertura potente, ocupando o Parque da Cultura com um show de Sandra Sá para um público de mais de 7.000 pessoas, e um segundo dia repleto de atividades, o Festival Literário de Votuporanga segue com sua programação a todo vapor.

Com atividades diversas e gratuitas para todas as idades, e dialogando com o tema “Além das telas: narrativas que abraçam, reconexões que incluem”, o Festival promove no terceiro dia (6/8), oficinas, mesas-redondas, apresentações musicais e saraus que envolvem a comunidade em um mergulho profundo na cultura e na arte.

Uma das atividades de destaque é a oficina de mediação de leitura de obras de autoras negras, conduzida por Carine Souza, que busca conscientizar mediadores de leitura sobre a importância da produção literária de mulheres negras. A oficina acontece das 9h às 11h, das 13h30 às 15h30, e das 18h às 19h30, no Cine Fliv.

No campo das discussões literárias, a mesa-redonda “Banhar-se de Tempo e Memória”, com a participação de Silvana Tavano e Cintia Brasileiro, e mediada por Edson Roberto Bogas, promete uma imersão nas narrativas que evocam o passado e projetam o futuro. A atividade acontece no Cine Fliv, às 19h30.

Já a instalação “Sentidos” tem movimentado o Festival com a irreverência, desafiando os participantes a explorar novas percepções em um percurso sensorial único de 20 minutos. Com o horário de funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Musicalmente, o FLIV recebe a banda “Zequinha de Abreu”, que com mais de 50 anos de história, se apresenta às 20h30, no Palco Principal.

Para os amantes da música brasileira, o sarau “Tributo a Tim Maia” com Luckas & Thiago é uma atração imperdível. A dupla sobe no Palco Praça, às 21h30, e leva o público em uma viagem inesquecível através dos grandes sucessos de um dos maiores mestres da soul music brasileira, Tim Maia, garantindo momentos de pura emoção e nostalgia.

Flivinho segue com palestra com escritor homenageado e muita diversão para a garotada

A série de animação “Curtinhas Blender” abre o Flivinho desta terça-feira, com uma seleção de curtas-metragens adaptados para crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista. O renomado escritor homenageado Ilan Brenman faz seu último bate-papo com as crianças na Biblioteca Flivinho, a partir das 9h.

Para os amantes de histórias, “Histórias de Brincar”, com Fernanda Munhão, mistura narrativas cantadas, jogos e brincadeiras da cultura popular, engajando em uma experiência lúdica e interativa que acontece no Circo Show Fliv às 8h, às 10h, às 13h e às 15h. No mesmo espaço, a Cia. Entre Contos apresenta o “Cria”, às 9h e 14h, apresentando contação de histórias que desconectam os participantes das telas e os reconecta com a natureza e com si mesmos.

O Flivinho também celebra o folclore brasileiro com “Baú de Histórias – Mitos e Lendas do Folclore”, da Cia. Fábrica de Sonhos. O grupo se apresenta na Biblioteca Flivinho às 10h, às 14h e às 15h. Os alunos da APAE marcam presença com a dramatização cênica de “História Dramatizada”, que acontece no Quintal Fliv, às 14h.

No espaço Circo Show Fliv, às 19h, o público confere a “Magia do Circo”, espetáculo que apresenta números impressionantes de mágica, palhaçadas e acrobacias, criando um espetáculo cheio de alegria e interação.

Ainda dá tempo de aproveitar as atividades do Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A programação completa você confere no site www.fliv.com.br.

