FLIRP24 terá lançamento de livros e promoverá 18 autores independentes em Ribeirão Pires

Neste fim de semana, o Paço Municipal de Ribeirão Pires será o epicentro da cultura literária local, com a realização da Feira Literária de Ribeirão Pires (FLIRP24). O evento, que acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, das 10h às 19h, trará uma programação repleta de lançamentos de livros, homenagens a grandes nomes da literatura e a participação de 18 autores independentes.

No sábado (31), a partir das 13h, o público poderá acompanhar o lançamento de “Poéticas do Tempo”, de Waleria Volk. A obra, que reflete sobre duas décadas de vivência na Vila de Paranapiacaba, entre 2002 e 2022, é uma coletânea de poesias e relatos que capturam a essência do vilarejo. A autora compartilha suas memórias pessoais e experiências cotidianas, abordando a resistência da comunidade e a passagem do tempo em uma narrativa nostálgica e poética. Com ilustrações de Pedro Fontoura, “Poéticas do Tempo” é uma homenagem à vida e à memória coletiva da vila.

Em seguida, das 15h às 16h30, será a vez de “A Princesa da Água”, de Vanessa Leite. Este livro infantil aborda a urgência da preservação ambiental, com foco na devastação da Amazônia e nas consequências do aquecimento global. A autora utiliza uma linguagem envolvente para educar as crianças sobre a importância de cuidar do meio ambiente, inspirando-as a agir de forma responsável e sustentável.

No final da tarde, das 17h às 18h30, Carlos Enrico lançará “As Marés do Meu Ser”, uma obra que mescla crônicas, contos curtos, prosas poéticas e ensaios descritivos. Através de uma narrativa híbrida, o autor explora a liberdade de escolha e o acaso, levando os leitores a refletirem sobre as temáticas contemporâneas e suas próprias certezas. “As Marés do Meu Ser” é uma obra rica em lirismo, que desafia o leitor a se ver como cúmplice ou anti-herói das histórias narradas.

O sábado se encerra com o lançamento de “Pitadas do Cotidiano”, das 19h às 20h30. Esta obra é fruto de uma colaboração entre os autores Valéria Aveiro, Marcia Plana, Valdemir Carmo e Marcos Moreira, que criaram histórias impactantes no formato de um baralho literário. As narrativas, curtas e diretas, foram pensadas para provocar reflexões profundas no leitor, utilizando um espaço limitado de 280 caracteres e acompanhadas de ilustrações minimalistas. “Pitadas do Cotidiano” é uma experiência literária inovadora, que vai além do formato tradicional de livro.

No domingo (1), a programação da FLIRP24 continua com o lançamento de “Entrelinhas da Minha Alma”, de Larissa Pedro, das 15h às 16h30. A jovem escritora, natural de Ribeirão Pires, realiza o sonho de infância de lançar seu primeiro livro aos 17 anos. Estudante de psicologia, Larissa começou a escrever aos sete anos e desde então tem se dedicado à literatura, inspirando-se em situações cotidianas para compor suas histórias. “Entrelinhas da Minha Alma” é uma obra que reflete a sensibilidade e o olhar atento da autora sobre o mundo ao seu redor, prometendo conquistar o público com sua autenticidade e profundidade.

Além dos lançamentos, a FLIRP24 contará com a presença de 18 autores independentes, que trarão suas obras e compartilharão suas experiências literárias com o público apresentando uma diversidade de estilos e temas em suas produções.

Com a curadoria de Ricardo Ramos Filho e tendo como homenageado o escritor Ariano Suassuna, a FLIRP24 se destaca por promover a diversidade literária e proporcionar um espaço de troca de experiências e ideias entre autores e leitores. A entrada para o evento é solidária – doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.