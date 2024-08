FLIRP24 começa neste sábado (31) com extensa programação cultural

Ribeirão Pires se prepara para ser novamente o palco de um dos eventos culturais mais aguardados do Grande ABC, a Feira Literária de Ribeirão Pires – FLIRP, que acontece neste sábado e domingo, 31 de agosto e 1º de setembro, das 10h às 19h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro). Em sua terceira edição, a atividade vem se consolidando como um dos principais encontros literários do Estado de São Paulo, atraindo leitores, escritores e turistas para celebrar a literatura e a cultura brasileira.

A edição deste ano presta homenagem a Ariano Suassuna, um dos maiores escritores e dramaturgos do Brasil, conhecido por exaltar a cultura nordestina e criar obras que se tornaram verdadeiros ícones da literatura nacional. O tributo a Suassuna, que inclui mesas de debate, palestras e apresentações teatrais baseadas em sua obra, destaca a relevância de sua contribuição para a identidade cultural do país e promete ser um dos pontos altos da programação.

A FLIRP24 não é apenas um evento literário, mas um verdadeiro festival cultural. Sob a curadoria de Ricardo Ramos Filho, neto do consagrado escritor Graciliano Ramos, a feira reúne uma programação diversa e gratuita, que vai desde lançamentos literários e mesas redondas com autores renomados, até apresentações artísticas e musicais que refletem a riqueza da cultura popular brasileira. Entre os convidados, estão escritores de diversas partes do Brasil, que trazem suas obras para o público em debates sobre os mais variados temas.

A entrada para o evento é solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet como ingresso. As doações serão destinadas a instituições locais.

Além das atrações principais, a FLIRP24 oferece atividades voltadas para todas as idades, incluindo oficinas de escrita criativa, contação de histórias para crianças, e sessões de autógrafos com autores locais e nacionais. A feira também contará com a presença de editoras independentes, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer e adquirir livros diretamente dos seus criadores.