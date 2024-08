FLIRP 2024: Feira Literária de Ribeirão Pires tem 11 editoras confirmadas

A Feira Literária de Ribeirão Pires (FLIRP) confirmou a participação de 11 editoras para sua edição de 2024, que acontecerá nos dias 31 de agosto e 1 de setembro no Paço Municipal de Ribeirão Pires. O evento, em seu terceiro ano consecutivo, vem se consolidando como uma importante celebração da literatura no ABC Paulista, atraindo leitores, escritores e grandes nomes do cenário cultural brasileiro.

As editoras que já confirmaram presença na FLIRP24 são ABarros, Cloe, Cintra, Rua do Sabão, SPVI, Dionisi, Império dos Livros, Planeta, Global, SESC e Patuá.

Este ano, a FLIRP homenageia Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura e do teatro brasileiros, conhecido por sua dedicação à cultura popular e pelo legado deixado por meio de sua obra. Inspirada na filosofia de vida de Suassuna, a FLIRP24 tem como objetivo popularizar o acesso ao livro e ao teatro, reforçando a importância desses elementos como pilares fundamentais para a construção do conhecimento e da cidadania.

Além de ser um evento de dois dias, a FLIRP24 estende suas atividades ao longo de todo o ano, com ações culturais e pedagógicas que envolvem os moradores, educadores e estudantes de Ribeirão Pires. Essas iniciativas, alinhadas com o legado de Suassuna, buscam promover uma conexão mais profunda entre a população e a literatura, criando um ambiente onde o livro e a leitura se tornam acessíveis e valorizados por todos.

A Feira Literária de Ribeirão Pires não é apenas um espaço para a apreciação e compra de livros. Ela se destaca por promover o encontro entre leitores e escritores, possibilitando um diálogo rico e transformador. Ao abraçar escritores locais e valorizar a cultura popular, a FLIRP24 reafirma o protagonismo do povo na construção do seu próprio saber e no fortalecimento de sua identidade cultural.

A programação de mesas de debate, lançamentos e atrações culturais gratuitas pode ser acessada no site – vempraflirp.com.br. A Feira acontecerá no Paço Municipal e arredores. A entrada é solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.