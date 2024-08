FLIPELÔ 2024 terá homenagem especial a Raul Seixas

A Festa Literária Internacional do Pelourinho acontece entre os dias 7 a 11 de agosto, ocupando todo o Centro Histórico de Salvador. Promovida pela Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc na Bahia, a FLIPELÔ traz nesta edição uma homenagem ao cantor e compositor Raul Seixas. A programação, que contará com atividades como mesas de debate, lançamentos de livros, saraus, oficinas e apresentações musicais e teatrais, terá a participação de 146 escritores nacionais, 5 internacionais e 352 artistas de variadas linguagens. A expectativa é que 200 mil pessoas circulem nos espaços montados desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo.

A abertura do evento será com o show “Carlos Eládio toca Raul!”, com o cantor e compositor Carlos Eládio, companheiro de Raul Seixas no grupo Os Panteras, e participação especial de Vivi Seixas, filha de Raul Seixas, e do VJ Gabiru. Poeta, cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, Raul Seixas é considerado o pai do rock brasileiro. Sua paixão pelos livros vem desde sua infância e o cantor pensava em ser escritor, inspirado pela figura de Jorge Amado.

Em sua oitava edição, a FLIPELÔ tem como objetivo estimular a literatura, principalmente entre os jovens, e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, bem como a arte e a cultura da Bahia, em todas as suas expressões. Mesas de debates, lançamentos de livros, saraus de poesia, oficinas, apresentações teatrais e musicais, exposições de arte e uma rica programação infantil com contação de história e atividades lúdicas fazem parte da programação da festa, totalmente gratuita.

A lista completa está disponível em www.flipelo.com.br.