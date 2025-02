Flima anuncia editais para compor programação de 2025

Com o tema “Deslocamentos e Pertencimentos”, a Festa Literária Internacional da Mantiqueira (FLIMA) abriu os editais para selecionar atividades literárias e artísticas que irão compor sua programação adulta e infantojuvenil (Fliminha) em 2025. Seguindo o modelo de curadoria horizontal iniciado há algumas edições e reforçado neste ano, pela formação de um trio curatorial, a iniciativa busca garantir uma programação diversificada e alinhada às reflexões propostas pelo festival.

Os interessados podem submeter suas propostas até o dia 20 de março. Os editais estão divididos em duas categorias: uma voltada para atividades destinadas ao público adulto e outra para o público infantojuvenil. As inscrições devem ser feitas por meio de formulários individuais para cada atividade sugerida.

Os principais critérios de seleção incluem relevância artística, originalidade, conexão com a temática da FLIMA 2025 e a trajetória dos proponentes. Pessoas residentes em qualquer região do Brasil podem participar.

Terão pontuação adicional propostas de pessoas com corpos dissidentes, negras, LGBTQIAP+, indígenas, mulheres e mães solo, bem como propostas de pessoas naturais ou moradoras de cidades da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba.

Cada proposta selecionada receberá uma ajuda de custo de R$ 500. Os resultados serão divulgados em 15 de abril nas redes sociais da FLIMA e os selecionados serão contatados via e-mail.

Para acessar os editais e inscrever sua atividade, visite: bit.ly/editaisflima2025