Flávio Volpi, vai para final do Brasileiro de Enduro como vice-líder na E4

A rodada final do Campeonato Brasileiro de Enduro acontece neste fim de semana, 9 e 10, em Mairiporã (SP), e a Fantic Racing Brasil segue para o encerramento da primeira temporada da equipe com Flávio Volpi #16. O capixaba está na vice-liderança do ranking da E4 e é o único piloto do país a competir com a Fantic XEF 250 Trail.

O desafio será encarar três voltas de 55km em cada dia na região. Devido à chuva, o percurso está com trechos alagados e escorregadios. São três especiais cronometradas: uma de 2 km, a segunda de 4 km e a terceira de 3,5 km.

“Estou bem preparado para essa final e focado para buscar o melhor resultado para a equipe. Vou dar o meu melhor neste fim de semana”, afirma Volpi, que há algumas semanas conquistou o quatro título de Campeão Capixaba de Enduro.

Aos 32 anos e natural de São Roque do Canaã (ES), o piloto vem construindo uma trajetória de conquistas muito positivas, além de Tetracampeão Capixaba de Enduro (E4, E1 e geral), é Bicampeão Capixaba da Copa Litoral de MX e SX, já no Campeonato Brasileiro de Enduro, foi três vezes Vice-Campeão na E4 (2023, 2021 e 2019).

Volpi foi convidado a pilotar XEF 250 Trail e defender a equipe nesta temporada e está muito bem adaptado ao equipamento e satisfeito com a evolução, inclusive dos resultados. “Está sendo um prazer ajudar a desenvolver essa moto da Fantic no Brasil e estou me surpreendo com o resultado a cada prova”, conta.

A XEF 250 Trail é uma motocicleta de enduro, ideal para trilhas e equipada com motor de 250cc a 4 tempos, refrigerada a líquido, com injeção eletrônica de combustível e uma nova ECU. Combina potência e facilidade de condução com tecnologia avançada e baixa manutenção. Tem escape e silenciador de seta em conformidade com o Euro5.

A marca italiana Fantic tem tradição de 56 anos e chegou ao Brasil pelas mãos do grupo 2W Motors, que iniciou a operação no país em 2000, inicialmente com as bicicletas elétricas e, a partir de 2023, com as motocicletas da linha Caballero e XEF 250 Trail e também da scooter elétrica.

A sétima e última rodada, válidas pelas 13ª e 14ª etapas, acontece em Mairiporã (SP) e tem como base do evento o Ginásio de Esportes Florêncio Pereira – Sarkizão.

A Fantic Racing Brasil tem patrocínio da Fantic Brasil, Itaminas, Goldentyre, S3 Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Mais informações no Instagram @fanticmotorsbrasil e no site da 2W Motors (clique aqui)

Programação Final Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

7ª rodada – Mairiporã (SP) – 12 e 13/11

Local – Ginásio de Esportes Florêncio Pereira (Sarkizão)

Sábado 9/11

8h às 10h – Vistorias / Condução das motos ao Parque Fechado

9h – Briefing

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

16h – Pré Finish

16h20 – Condução das motos ao Parque Fechado

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia

Domingo 10/11

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

14h – Condução das motos ao Parque Fechado

17h – Divulgação dos resultados oficiais

*Programação sujeita a alterações

Ranking Campeonato Brasileiro de Enduro

Categoria E4 (cinco primeiros)

1 – Alexandre Valadares – 225 pontos

2 – Flávio Volpi – 168 pontos (Fantic Racing Brasil)

3 – Jean Zandonadi – 88 pontos

4 – João Vitor Freitas – 76 pontos

5 – Diorgenes Possatti – 67 pontos