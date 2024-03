Flávio Venturini apresenta o show ‘Coração a Dentro’ em São Caetano

O cantor, compositor e instrumentista Flávio Venturini sobe ao palco do Externato Santo Antônio, em São Caetano do Sul, no dia 5 de abril (sexta-feira), às 20 horas, com o show “Coração a Dentro”. O espetáculo é um passeio pela carreira de um dos nomes mais importantes da música brasileira, com sucessos como “Todo Azul do Mar”, “Nascente”, “Noites com Sol”, “Linda Juventude” e “Mais uma Vez”, a icônica parceria com Renato Russo.

“Coração a Dentro” retrata a trajetória de quase 45 anos de Venturini, com canções que celebram o amor, a natureza e as relações afetivas. O formato do show é inovador, com o músico se apresentando em trio ao lado do guitarrista Rogério Delayon e do baterista Henrique de Paula. Essa nova sonoridade permite uma releitura intimista dos grandes sucessos do artista, desde sua época no grupo de rock progressivo O Terço até a consagrada carreira solo.

Carreira de sucesso

Flávio Venturini é um dos nomes mais aclamados da música brasileira. Fundador da banda 14 Bis, teve uma passagem marcante pelo Clube da Esquina. Já gravou com artistas importantes e compôs sucessos que marcaram época. Ao longo de sua carreira, lançou 25 CDs e 3 DVDs, que somam mais de dois milhões de discos vendidos e mais de 200 milhões de streamings nas plataformas digitais.

Atualmente, Venturini trabalha em uma trilogia de discos, intitulada “Paisagens Sonoras”. O primeiro volume já foi lançado e o segundo está em produção, com uma parceria internacional com a cantora inglesa Annie Haslam, da banda Renaissance. A canção que dá nome ao show, “Coração a Dentro”, é uma parceria com Murilo Antunes e faz parte desse novo projeto.

Serviço

Show: Flávio Venturini – “Coração a Dentro”

Data: 5 de abril de 2024

Horário: 20 horas – Abertura das portas: 19h

Local: Teatro do Externato Santo Antônio (rua São Luís, 80 – Santa Paula – São Caetano do Sul – SP)

Classificação: Livre