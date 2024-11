Flavinho conquista mais um ouro no Vôlei Master

Flavio Pitanga de Freitas, conhecido como Flavinho, despediu-se do Vôlei Master em grande estilo, adicionando mais dois títulos à sua notável coleção. Na terça-feira, 19 de novembro, o renomado atleta encerrou sua carreira no evento promovido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema. Aos 62 anos, Flavinho consagrou-se campeão tanto nas duplas quanto no quarteto de praia, elevando seu total para 40 medalhas no torneio, das quais 34 são de ouro.

Flavinho iniciou sua trajetória no vôlei aos 17 anos e rapidamente destacou-se, conquistando seu primeiro título na praia aos 26. Ao longo dos anos, acumulou 203 medalhas de ouro em competições de duplas. Sua experiência em Saquarema é marcada por conquistas significativas após uma transição bem-sucedida do vôlei indoor para o vôlei de praia. “O Vôlei Master é a minha vida”, afirmou ele, emocionado. Flavinho também ostenta medalhas de ouro das Olimpíadas Master realizadas na Itália em 2013 e na Nova Zelândia em 2017.

Em um tom de despedida e reflexão, Flavinho anunciou que esta seria sua última participação no evento, mencionando a distância entre sua residência em Vitória e Saquarema como um fator determinante. No entanto, ele deixou uma porta aberta para um possível retorno caso alguém ameace seus recordes históricos. Demonstrando sua eterna paixão pelo esporte e pela atividade física, ele mencionou que não consegue ficar parado e logo após retornar de Saquarema já estava pronto para pedalar longas distâncias.

Paralelamente à despedida de Flavinho, a edição de 2024 do Vôlei Master promete ser um marco no calendário esportivo nacional. A partir do dia 16 de novembro, mais de 2.000 atletas participarão da competição que serve como etapa classificatória para a Superliga Master de 2025. O evento contará com a participação de 156 equipes disputando em quadras indoor e ao ar livre, envolvendo representantes de 14 estados brasileiros.

Entre os participantes deste ano estão figuras icônicas do voleibol nacional como Fernanda Venturini e Karin Rodrigues. Radamés Lattari, presidente da CBV, destacou a importância do evento não apenas como uma competição esportiva, mas como uma celebração da amizade e da paixão pelo voleibol que une atletas veteranos e admiradores.

A introdução da Superliga Master reflete o compromisso da CBV em promover a continuidade do esporte entre veteranos. Este novo formato proporcionará às equipes mais bem classificadas do Vôlei Master uma oportunidade única de competir em nível nacional, estimulando ainda mais a prática do voleibol entre as gerações mais experientes.