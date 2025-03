Flávia Saraiva, Brandonn Almeida e Ingrid de Oliveira se encontram no Camarote MAR

Atletas de vários esportes diferentes se encontraram neste sábado (1º), no Camarote MAR, para assistir aos desfiles, na Marquês de Sapucaí. Entre eles, a campeã olímpica Flávia Saraiva, o nadador Brandonn Almeida e a atleta do salto ornamental Ingrid de Oliveira.

Enquanto Flávia chegou ao camarote Mar com amigos, Brandonn e Ingrid levaram seus namorados, onde ficaram até o final do desfile da série Ouro, no espaço VIP. Todos juntinhos.

Flávia comentou que a cirurgia que fez, recentemente, no ombro, não está lhe impedindo de curtir o Carnaval. “Vou curtindo e treinando, curtindo e treinando“, brincou.

Ela contou também que está torcendo e mobilizando amigos para torcerem pelo também ginasta Diego Hypolito, que está no BBB.

“Torcendo muito pelo Diego. É da família da ginástica, não podia ser diferente“, disse. “Eu super entraria no BBB também, só não agora“, acrescentou a moça.