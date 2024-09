Flávia Morando segue à frente na disputa pela Prefeitura de São Bernardo

A mais nova rodada da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo grupo Record, aponta disputa acirrada na concorrência pela Prefeitura de São Bernardo, mostrando empate técnico na liderança entre a candidata governista Flávia Morando (União Brasil), que tem 25%, e o deputado federal e postulante do Cidadania, Alex Manente, numericamente à frente, com 26%. Esse é o retrato identificado no cenário estimulado, quando uma lista com o nome dos pleiteantes ao cargo majoritário é apresentada aos eleitores.

Restando nove dias para a eleição, de acordo com o levantamento, no segundo pelotão, o panorama também está embolado, tendo o deputado estadual e candidato do PT, Luiz Fernando Teixeira, com 20%, empatado numericamente com o ex-vice-prefeito Marcelo Lima, do Podemos, também com 20%. A sondagem indica, portanto, uma igualdade de percentuais entre ambos, além do empate técnico. Cláudio Donizete, do PSTU, não pontuou. Nulos e brancos somaram 6%. Não sabem ou não responderam registraram 3%.

“Os números da pesquisa do Real Time Big Data mostram que a nossa campanha pela continuidade da atual gestão tem se consolidado em São Bernardo. O prefeito Orlando Morando mantém grande aprovação de governo, e isso nos ajuda muito nesta jornada na busca pelo apoio dos moradores. A população reconhece melhorias em todas as áreas nos últimos oito anos. É o retrato do momento, estamos crescendo a cada dia e temos a confiança de resultado positivo nas urnas no dia 6 de outubro”, frisou Flávia Morando.

Já no cenário espontâneo, sem a menção do nome dos candidatos aos entrevistados, Alex Manente e Flávia Morando têm 13% e 11%, respectivamente. Já Luiz Fernando e Marcelo Lima, mais uma vez, empatam numericamente com 9%. Outros nomes foram citados por 4%. Nulos e brancos foram 12%. Não sabem ou não responderam, 42%.

A pesquisa foi realizada com 1.000 entrevistados, entre quarta e quinta-feira (dias 25 e 26 de setembro). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05822/2024, tendo um nível de confiança de 95%.

VOTABILIDADE – O estudo encomendado pela Record mostra que 15% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza em Flávia Morando e outros 39% disseram que poderiam votar nela. Dentro deste contexto, 34% dos entrevistados relataram que não votariam na candidata do União Brasil, e 12% disseram que não a conhecem o suficiente para opinar.

No que tange à aceitação de governo, o prefeito Orlando Morando aparece com 71% de aprovação do eleitorado e 25% de desaprovação. Conforme números do levantamento, 4% não souberam ou não responderam.