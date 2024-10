Flávia Morando reúne mais de 1.000 carros em onda amarela pelas ruas de São Bernardo

Uma grande festa da vitória coroou o último dia de campanha da candidata a prefeita de São Bernardo, Flávia Morando, neste sábado (5/10), após 51 dias de trabalho intenso e amplo diálogo com a população por todos os cantos da cidade. A tradicional onda amarela de apoio à postulante ao Paço pelo União Brasil levou mais de 1.000 carros às ruas em carreata marcada por muita vibração positiva em torno do projeto político que prevê a continuidade da transformação realizada pelo prefeito Orlando Morando para os próximos quatro anos.

Divulgação

O grande ato foi iniciado com carreatas partindo de nove pontos de São Bernardo: Demarchi, Rudge Ramos, Riacho Grande, Batistini, Silvina, Vila São Pedro, Cooperativa, Alvarenga e Taboão. Colorindo São Bernardo de amarelo, a comitiva se encontrou na Praça Giovanni Breda, no Assunção, de onde partiu levando animação e o legado de conquistas para outras áreas da cidade. Além do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando, e de familiares da candidata a prefeita, também participaram da atividade o candidato a vice, Dr. Luís Davanzo, e os candidatos a vereador integrantes da Coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo, que reúne os partidos União Brasil, Republicanos, PRD e Novo.

Empolgada pela força da campanha nesta reta final, Flávia Morando não escondeu a emoção de receber o carinho dos eleitores de São Bernardo por onde passou. “É muito gratificante observar que as pessoas confiam que eu sou a única capaz de manter todas as conquistas que essa cidade teve nesses últimos oito anos graças ao trabalho do Orlando e de uma equipe comprometida com o morador da nossa cidade. Fizemos uma linda trajetória nessa campanha, com muito respeito, diálogo e propostas nesses mais de 50 dias. Visitei cada canto dessa cidade levando nosso plano de governo e ouvindo as demandas. Amanhã iremos confirmar nas urnas que a população quer a continuidade para que sigamos no rumo do desenvolvimento e progresso”, ressaltou.

O prefeito Orlando Morando fez questão de destacar a importância de que São Bernardo siga comandada por alguém que saiba gerir bem as finanças municipais com perfil técnico e vontade política. “Essa cidade não merece retroceder a um passado de obras abandonadas, descaso com o povo e corrupção. Trabalhamos muito para reerguer São Bernardo e fazer com que ela voltasse a ter notoriedade no cenário nacional, a atrair empresas, gerar empregos, e a ter potencial de investimento na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura e mobilidade urbana, sem deixar de lado a cultura, o esporte e a assistência social. A Flávia tem o meu DNA, ela é a única em quem confio para manter a cidade que eu amo no caminho de entregas e realizações”, enfatiza.

Divulgação

PROJETO SÓLIDO DE CONTINUIDADE

Construído por equipe técnica e qualificada, o plano de governo apresentado por Flávia Morando vem ao encontro das necessidades de São Bernardo, em trabalho que visa a continuidade da transformação realizada pelo prefeito Orlando Morando ao longo dos últimos oito anos. As propostas seguem a mesma estratégia adotada pelo atual chefe do Executivo, pautada por uma gestão séria e responsável, com corte de gastos, manutenção das melhorias conquistadas e novos investimentos em todas as áreas visando a qualidade de vida do cidadão são-bernardense.

Além da abertura de dois hospitais: um destinado às crianças e outro voltado ao idoso, Flávia propõe a implantação da gratuidade no transporte para todas as gestantes e cartão merenda para todos os estudantes da rede municipal. Outros projetos que serão postos em prática são a municipalização do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ampliação do programa de ensino em tempo integral nas escolas municipais.

Na segurança, o plano é ampliar a quantidade de câmeras de monitoramento para 2.000, ampliar o efetivo da GCM e instalar novas bases da guarda no Alvarenga, Vila São Pedro e Pós-Balsa. Na mobilidade urbana e infraestrutura, Flávia projeta, além da faixa azul aos motociclistas, a construção de três viadutos (um na Avenida Lucas Nogueira Garcez para ligar à Avenida Pereira Barreto; um conectando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta; e outro na altura do Km 18 da Anchieta).