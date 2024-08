Flávia Morando reitera plano de ampliar infraestrutura e atrair empresas

Indicada na disputa como candidata à sucessão do prefeito Orlando Morando em São Bernardo, Flávia Morando reforçou nesta quarta-feira (21/8), em caminhada pelo comércio da Paulicéia, plano de ampliar infraestrutura urbana em cada região e atrair novas empresas à cidade. A postulante ao Paço reiterou, além de não elevar tributos durante o mandato, propostas de expandir o processo de recapeamento asfáltico, melhoria da mobilidade e reforma de campos e quadras poliesportivas, a exemplo de ações no bairro.

Divulgação

A atividade ocorreu na Rua Álvaro Alvim, via de movimentação da Paulicéia, paralela entre a Avenida 31 de Março e a Rua Francisco Alves. Em linha de discurso de continuidade da gestão, Flávia Morando destacou que as medidas adotadas pelo atual chefe do Executivo têm gerado resultados positivos na prática, como a chegada de grandes empreendimentos logísticos, abertura de novos CNPJs no município – mais de 50 por dia, conforme dados oficiais – e criação de vagas de empregos.

“Já tivemos mais de 1.600 vias pavimentadas nos últimos oito anos, o equivalente a quase 700 quilômetros de extensão, incluindo toda a Paulicéia. Está em execução a construção de dois viadutos na região do antigo Extra, hoje Assaí, que vai otimizar o fluxo de veículos no Corredor ABD. Vamos avançar com esses projetos. A gestão do Orlando tem resolvido gargalos históricos e apostado em investimento robusto na infraestrutura de São Bernardo para atração de empresas, o que culmina em mais desenvolvimento econômico”, pontuou Flávia.

Divulgação

Com ações concretas na cidade e políticas públicas de incentivo fiscal, bem como desburocratização, São Bernardo é a cidade do Grande ABC que mais criou empregos no primeiro semestre de 2024, liderando o ranking regional com mais de 8.000 postos de trabalho com carteira assinada. As informações são oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vinculado ao governo federal.

RECEPTIVIDADE

A prefeiturável Flávia Morando teve recepção calorosa durante a caminhada pela Paulicéia. A atividade, que durou cerca de uma hora e meia, foi acompanhada de candidatos a vereador da chapa. “A população reconhece as melhorias implementadas pelo governo do prefeito Orlando Morando e veem a nossa campanha como o melhor caminho para sequência certa destas transformações. Com trabalho sério e propostas que visam resultados efetivos, vamos avançar muito mais para que São Bernardo continue neste protagonismo.”