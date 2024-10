Flávia Morando reforça projeto de continuidade de uma gestão responsável e comprometida

Em mais um dia de trabalho intenso por toda São Bernardo, Flávia Morando reforçou o diálogo com a população sobre a importância do voto consciente no próximo domingo de eleição para a manutenção de uma gestão responsável e comprometida com o futuro da cidade. Ao lado de apoiadores e candidatos a vereador, a candidata à Prefeitura pelo União Brasil percorreu os bairros Baeta Neves, Jardim das Orquídeas, Vila Marlene, Chácara Inglesa, Jardim Holywood, Jardim do Mar e Parque Anchieta nesta sexta-feira (4/10).

Única mulher na disputa ao Paço Municipal são-bernardense, Flávia é a indicada pelo atual prefeito Orlando Morando para a sucessão municipal. Ela foi escolhida devido à sua ampla experiência em gestão de negócios. “Esse salto de qualidade que São Bernardo deu nos últimos anos é fruto de uma administração eficiente, feita por uma equipe técnica e responsável. Sou a única entre os concorrentes ao pleito municipal que tem esse compromisso em dar sequência ao trabalho do Orlando e que tem essa característica gestora para conduzir a cidade rumo ao progresso”, destaca.

A candidata ressalta ainda a importância de os eleitores compararem os planos de governo e avaliarem as propostas apresentadas. “Tenho visto muita gente prometendo coisas que não são possíveis de serem executadas, sem planejamento. Promessas vazias e eleitoreiras que, inclusive, ferem a legislação. Nossa equipe trabalhou muito para pensar e executar um plano de governo sólido, ousado, mas possível de ser executado conforme os limites orçamentários e a responsabilidade fiscal. Nosso projeto é tão bom que já temos até mesmo adversários copiando nossas propostas”, alerta Flávia.

EIXOS DE TRABALHO – O plano de governo da postulante ao Paço pelo União Brasil foi dividido em eixos centrais temáticos. Na saúde, as principais ações serão a abertura de dois hospitais: um destinado às crianças e outro voltado ao idoso, além da extensão do horário de funcionamento de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para as 22h e da implantação da gratuidade no transporte para todas as gestantes.

A educação é outra área com propostas robustas, a exemplo da reedição do cartão merenda para todos os estudantes da rede municipal, municipalização do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ampliação do modelo de ensino em tempo integral e manutenção da fila zero nas creches. Na segurança, o plano é ampliar a quantidade de câmeras de monitoramento para 2.000, ampliar o efetivo da GCM e instalar novas bases da guarda no Alvarenga, Vila São Pedro e Pós-Balsa.

Na mobilidade urbana e infraestrutura, Flávia projeta, além da faixa azul aos motociclistas, a construção de três viadutos (um na Avenida Lucas Nogueira Garcez para ligar à Avenida Pereira Barreto; um conectando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta; e outro na altura do Km 18 da Anchieta). Há, ainda, ampla lista de melhorias para os desenvolvimentos urbano e econômico, esporte, cultura, assistência social, meio ambiente, cidadania e inclusão, finanças e administração.