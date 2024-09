Flávia Morando recebe o apoio do Governador Romeu Zema

Incentivo e diálogo sobre gestão pública. Estes foram os fatores que marcaram o encontro da candidata a prefeita de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ocorrido no horário de almoço desta terça-feira (10/09), durante evento do Partido Novo, ocorrido da região do Grande ABC.

Acompanhada pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, Flávia destacou a importância do encontro com o governador mineiro e enfatizou a aliança com o Partido Novo para a eleição de outubro.

“O governador Zema implementou uma gestão eficiente, recuperando o poder financeiro do Estado com métodos inovadores. Seu sucesso foi tal que a população o reelegeu em 1º turno nas eleições de 2022. Este encontro é uma excelente oportunidade para avançarmos nesse diálogo, considerando que o trabalho dele se assemelha muito ao que Orlando fez em São Bernardo a partir de 2017, cortando gastos e recuperando a capacidade de investimento. Minha proposta é seguir com esses mecanismos, garantindo a força financeira da nossa cidade”, afirmou Flávia.

Orlando Morando, Flávia Morando e Romeu Zema (Divulgação)

Durante a reunião com o governador, a qualificação profissional também foi um tema importante. Flávia mencionou o sucesso do programa Qualifica Mais São Bernardo, que, em parceria com Senac, Senai e Sebrae, oferece cursos gratuitos de capacitação para o mercado de trabalho, incluindo áreas como gastronomia e saúde.

Sua proposta é ampliar a oferta de cursos, estabelecendo convênios com o Sest/Senat para incluir cursos voltados à logística e tecnologia. “Vamos priorizar o primeiro emprego e preparar melhor nossa mão de obra. Nossa cidade já colhe bons frutos, sendo líder no Caged no ABC este ano e a 4ª maior geradora de empregos no Estado de São Paulo”, acrescentou Flávia.

O governador Zema destacou que a gestão eficiente foi crucial para os avanços do estado nos últimos anos. “Foi necessária uma reorganização administrativa e financeira quando assumi o governo de Minas. Com o tempo, conseguimos capitalizar e implementar uma política de expansão da qualificação profissional, apostando na nossa mão de obra. No próximo ano, espero anunciar a criação de um milhão de empregos formais no estado”, disse Zema.

PARTIDO NOVO

O evento do Novo também contou com a participação de outros candidatos a prefeito da região do Grande ABC, bem como candidatos ao Legislativo. Em São Bernardo, a legenda decidiu apoiar a candidatura de Flávia Morando durante a convenção partidária de 29 de julho, participando desde então da elaboração do plano de governo. A chapa de vereadores de São Bernardo é composta por 25 nomes, sendo 17 homens e oito mulheres.