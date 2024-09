Flávia Morando recebe apoio do apresentador Ratinho

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, realizou nesta sexta-feira (20/9) uma grande caminhada pela Rua Marechal Deodoro, na região central da cidade, ao lado do apresentador e empresário Ratinho. Ambos dialogaram com comerciantes e pedestres, destacando que o projeto representa a continuidade da gestão Orlando Morando. A atividade se deu em trecho importante do principal corredor comercial do município, reunindo centenas de pessoas, entre candidatos e apoiadores.

A caminhada do 44 chamou a atenção do público, tanto de comerciantes e funcionários das lojas do entorno como dos transeuntes. Não faltaram acenos, sinais de apoio ao projeto encabeçado por Flávia, pedidos de selfie com a dupla e a tradicional parada para um café. Além de famoso por apresentar programa de TV popular no SBT, Ratinho é também pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), reeleito no primeiro turno no pleito de 2022 com praticamente 70% dos votos.

“Um sextou especial em São Bernardo. Na Rua Marechal Deodoro, o Ratinho veio trazer o seu apoio à minha candidatura. Agradeço demais a sua vinda do apresentador, que é um amigo da nossa cidade e já esteve por diversas vezes aqui. Foi tudo muito lindo nesta caminhada, animada e calorosa. Obrigada a todos que estiveram em mais esse capítulo, que vem crescendo e somando com a nossa população”, assinalou Flávia Morando.

No eixo de infraestrutura, o plano de governo de Flávia Morando prevê efetivar a requalificação da Rua Marechal Deodoro. Entre as principais medidas previstas na plataforma estão concretizar obras que possam ampliar o espaço para pedestres e consumidores, bem como iniciar ação aterrar toda a fiação local.

TABOÃO – Em outra agenda, já no horário do almoço, a prefeiturável Flávia Morando fez caminhada no bairro Taboão, acompanhada do prefeito Orlando Morando e da deputada estadual Carla Morando. A atividade de rua transcorreu pela extensão da Avenida do Taboão.

A agenda ocorreu acompanhada dos postulantes à vereança Altieres Yasuda, Rick Chaves, Wilson Vieira, Rosângela Tirelli e Antônio Luz. “Um orgulho caminhar pela Avenida do Taboão, que está com nova malha viária. Um trabalho muito bem executado pelo prefeito e que seguiremos pelo Taboão e toda a cidade”, emendou a candidata.