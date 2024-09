Flávia Morando propõe reforço da GCM elevando efetivo para 1.500 agentes

Em caminhada nesta sexta-feira (13/9) na Vila Vivaldi, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, destacou o plano de investir pesado na segurança urbana, firmando compromisso de reforçar a GCM (Guarda Civil Municipal). Durante a atividade, a postulante ao Paço pontuou, entre as principais ações neste eixo, realizar concurso público para elevar o efetivo da guarda de 1.050 para 1.500 agentes, com objetivo central de proporcionar maior sensação de proteção à sociedade.



A GCM de São Bernardo já é considerada, atualmente, a segunda maior corporação do Estado de São Paulo, atrás apenas da Capital. A proposta de ampliação do efetivo no mandato consta oficialmente no programa de governo da prefeiturável, indicada pelo prefeito Orlando Morando para dar continuidade na gestão à frente do Executivo. Inserido no pacote da segurança, o item foi apresentado aos moradores da Vila Vivaldi, em agenda concretizada no comércio local, incluindo, principalmente, a feira livre do bairro.

“Atividade importante na Vivaldi para aprofundar projetos do nosso plano de governo para melhorar a vida das pessoas, em sequência ao avanço da transformação que São Bernardo tem vivenciado nos últimos oito anos. Debatemos muito sobre segurança, na qual vamos atuar de forma incisiva pelo aumento do efetivo da nossa guarda. Considero esse ponto fundamental da nossa plataforma. Friso também o meu agradecimento profundo pelo carinho e recepção da população de todo o entorno”, sustentou Flávia Morando.

A agenda no bairro, situado na região do Rudge Ramos, foi acompanhada pelo candidato a vice-prefeito na chapa, Dr. Luís Davanzo, e os postulantes a vereador Mauricio Cardozo, Renata Rocha, Rick Chaves, Evandro de Marco, Dr. Cristiano Ofner, Vanessa Barbosa e Amado.

Além do fortalecimento da corporação, a candidata governista à Prefeitura defendeu também a proposta de praticamente triplicar a quantidade de câmeras de monitoramento espalhadas por São Bernardo. O plano passa por elevar o número de unidades de 750 para 2.000. As imagens serão acompanhadas 24 horas por dia no novo espaço do Centro Integrado de Monitoramento (CIM), remodelado nos 16º e 17º andares do Paço Municipal, reunindo serviços de segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil.

O plano na segurança inclui ainda a implantação de novas bases da guarda, iniciando a medida no Alvarenga, Vila São Pedro e Pós-balsa.

TECNOLOGIA

O investimento em tecnologia envolverá todas as secretarias, visando conectar a Prefeitura às melhores práticas de gestão. E na segurança não será diferente, mediante projetos com as câmeras de monitoramento por todo o município e sistema inovador para reduzir índices de criminalidade. Neste contexto, a prefeiturável Flávia Morando pretende ainda instalar totens inteligentes nas 14 entradas da cidade. Os equipamentos vão gerar informação sobre o trânsito em tempo real e serão interligados com o monitoramento de segurança e o Sistema Detecta.