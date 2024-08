Flávia Morando propõe construção de 2º Hospital Veterinário gratuito em São Bernardo

Em uma proposta que visa promover a expansão no atendimento à saúde animal por toda São Bernardo, a candidata a prefeita pelo União Brasil, Flávia Morando, anunciou seu plano para a construção de um segundo Hospital Veterinário gratuito, desta vez localizado em um bairro mais afastado da cidade. O atual hospital fica localizado na Av. Dr. Rudge Ramos, 1.700 – Rudge Ramos.

A medida tem como objetivo descentralizar os serviços veterinários e garantir que todos os cidadãos, independentemente da localização, tenham acesso a cuidados de qualidade para seus animais de estimação.

Em outubro de 2023, na gestão do prefeito Orlando Morando, o município ganhou sua primeira unidade, localizada no bairro de Rudge Ramos, e vem garantindo expressivo número de atendimentos aos animais de estimação de famílias de baixa renda e que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico), mesmo sistema que garante acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família. O investimento da Prefeitura foi em torno de R$ 4 milhões.

O equipamento oferece atendimento clínico e cirúrgico, gratuito, para cães e gatos do município, visando a saúde e bem-estar desses animais. Entre os serviços ofertados estão: consultas ambulatoriais, castração, exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, administração de medicamentos (endovenosa, intravenosa e cutânea), curativos, transfusão de sangue, cirurgias gerais, ortopédicas e oncologia. Além disso é uso exclusivo de moradores de São Bernardo.

Única candidata com apoio do atual prefeito Orlando Morando, Flávia Morando ressaltou a importância de tornar os serviços veterinários mais acessíveis para todos os bairros da cidade. “Atualmente, muitos moradores de bairros mais afastados enfrentam dificuldades para acessar serviços veterinários de qualidade devido à distância e ao tempo de deslocamento. A construção deste segundo Hospital Veterinário em uma área mais afastada é uma resposta direta a essa necessidade e uma forma de garantir que todos os animais de estimação recebam o cuidado que merecem”, declarou.

FUNCIONAMENTO 24 HORAS – Para a unidade do Rudge Ramos, o plano será permitir o funcionamento 24 horas, com funcionamento todos os dias da semana. A média é 830 atendimentos por mês.

“Nosso compromisso é criar uma cidade onde todos tenham acesso igualitário aos serviços de saúde, inclusive os nossos amados animais de estimação. A construção deste segundo Hospital Veterinário em um bairro afastado é um passo fundamental para alcançar esse objetivo e assegurar que nenhum cidadão fique sem o suporte necessário para cuidar de seus pets”, concluiu.