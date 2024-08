Flávia Morando projeta municipalização do 6º ao 9º ano em pacote da Educação

Candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando tem destacado neste período de pré-campanha que a Educação está entre as prioridades de seu plano de governo. Não por acaso anunciou medidas para que a cidade avance ainda mais na área. Prova desta iniciativa é que a postulante ao Paço, indicada na disputa à sucessão pelo prefeito Orlando Morando, já se comprometeu a, caso eleita, expandir a municipalização do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A proposta de Flávia visa ampliar o método de excelência adotado hoje nas escolas municipais do 1º ao 5º ano. Premiada, a Educação Básica de São Bernardo é referência no País, com oferta de merenda de qualidade e saudável, uniforme e material escolares antes do primeiro dia de aula, bem como programa de educação em tempo integral – em jornada de nove horas diárias, quatro refeições e currículo diferenciado para propiciar múltiplas oportunidades de aprendizagem por meio do acesso à cultura, arte, esporte, ciência e tecnologia.

Divulgação

“A gestão do prefeito Orlando Morando fez toda a diferença para oferecer um ensino de excelência para nossas crianças. Do 1º ao 5º ano, São Bernardo é reconhecida como uma das melhores do Estado de São Paulo. Queremos garantir o mesmo padrão premiado da Educação Infantil para todo o Ensino Fundamental. Pretendo conversar com o governador (de São Paulo) Tarcísio de Freitas, com a proposta nas mãos, para dividirmos os custos e transformar essa meta em realidade”, pontuou Flávia Morando.

De acordo com o plano a ser apresentado em reunião no Palácio dos Bandeirantes, o governo do Estado custearia as despesas com a folha de pessoal e o município arcaria com o restante do investimento. A organização da medida tem objetivo principal de equiparar a qualidade do ensino a todo o Ensino Fundamental, evitando, assim, mudança de nível, principalmente, na transição entre o 5º e 6º anos.

DEMAIS MEDIDAS – Dentro do pacote da Educação, a candidata Flávia Morando anunciou, entre as ações, projeto de oferecer merenda nas férias para os 80 mil alunos da rede municipal e ampliar parcerias com organizações civis para manutenção do fila zero nas creches, além de incluir na grade escolar aulas de artes marciais.