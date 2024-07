Flávia Morando planeja implantação de jantar no Bom Prato do Bairro Assunção

Uma das propostas que já integram o plano de governo da pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, é ampliar o funcionamento do restaurante popular Bom Prato do bairro Assunção de modo que a unidade passe a servir jantar de segunda a sexta-feira. A ideia leva em conta a necessidade de aprimorar as políticas públicas de segurança alimentar direcionadas à população mais vulnerável do município.

“Observamos que os idosos, pessoas em situação de rua e desempregados são o público principal do restaurante popular e sabemos que esse é um serviço de qualidade, que oferece refeição balanceada a um preço acessível. Nada mais justo do que ampliar esse programa, que foi trazido para São Bernardo pelo prefeito Orlando Morando, em parceria com o Governo do Estado. Eu já fiz as contas e dá para fazer. As pessoas não têm fome apenas no café da manhã e no almoço”, ressalta Flávia Morando.

A unidade Assunção do Restaurante Bom Prato serve 1.500 refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã (por R$ 0,50) e 1.200 almoços (R$ 1,00). A proposta é oferecer 500 jantares ao preço de R$ 1,00. Localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 4.381, o Bom Prato do Assunção foi inaugurado em 2022 numa área recuperada por intermédio de legislação municipal (Lei 6.691/2018) criada pelo prefeito Orlando Morando que autoriza a Administração a tomar posse de imóveis particulares abandonados com dívidas com o município para uso social.

A pré-candidata ao Paço de São Bernardo também tem planos para a unidade móvel do restaurante popular que atualmente atende a população do Parque São Bernardo com 500 marmitas no almoço de segunda a sexta-feira. “Assim que o posto fixo do Bom Prato do Parque São Bernardo que atualmente está em obras ficar pronto, meu projeto é levar essa unidade móvel para o Riacho Grande, para descentralizar ainda mais o serviço e beneficiar os moradores dessa região”, destaca.

Atualmente, a população de São Bernardo dispõe de duas unidades fixas (no Centro e no Assunção) e de uma móvel do restaurante popular Bom Prato. Juntas, as unidades oferecem atualmente 4.300 refeições. Um terceiro posto fixo está em obras, no Parque São Bernardo, com a meta de servir 1.800 refeições por dia. Considerando a proposta da pré-candidata Flávia Morando, serão 6.600 refeições por dia destinadas à população que mais precisa, com cardápio balanceado e preço acessível.

Desde o início de junho, a pré-candidata a prefeita de São Bernardo Flávia Morando realiza série de encontros para debater temas relevantes para o município. A ação percorre todos os bairros da cidade com o objetivo de ouvir as demandas da comunidade e, dentro de um amplo processo de diálogo, pautar a construção de seu plano de governo.