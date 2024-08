Flávia Morando planeja ampliar para 2.000 câmeras de monitoramento em São Bernardo

Em planejamento anticriminalidade pensado para o programa de governo, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, projeta a ampliação para 2.000 o número de câmeras de monitoramento na cidade. A proposta da pleiteante à sucessão municipal prevê investimento pesado no uso da tecnologia, inovação e inteligência como alternativas para expandir ações efetivas que possam gerar maior sensação de segurança à população.

O custo estimado para aquisição e implantação dos equipamentos é de aproximadamente R$ 6,2 milhões. São Bernardo conta, atualmente, com 400 câmeras de segurança e há encaminhamento para que essa quantidade suba para 750 até dezembro deste ano. A atual gestão tem investido na construção de Centro Integrado de Monitoramento (CIM), situado no Paço Municipal. O espaço deve funcionar 24 horas por dia reunindo serviços de segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil.

“Gestão e eficiência são elementos fundamentais. Esse plano mais do que dobrará o número de câmeras interligadas à central de monitoramento. Dá para fazer, tendo o foco de tornar São Bernardo ainda mais forte contra o crime. Os índices já têm, gradativamente, melhorado na cidade, mas os investimentos no setor precisam ser sempre elevados. Dentro desta ideia, a proposta é buscar todas as opções possíveis para deixar o nosso município mais seguro”, sustentou Flávia Morando.

De acordo com a proposta, essa nova estrutura servirá de ferramenta para municiar o futuro Centro Integrado de Monitoramento de São Bernardo, em obras nos 16º e 17º andares do prédio da Prefeitura – a unidade vai ocupar área de cerca de 880 metros quadrados, transferido da Avenida Redenção, 100, na região central.

Indicada pelo prefeito Orlando Morando para a disputa eleitoral de outubro, Flávia Morando destacou que já iniciou tratativas com a deputada estadual Carla Morando (PSDB) visando viabilizar a partir do ano que vem o envio de recursos por meio de emendas parlamentares, o que financiaria parte do projeto na segurança.

INVESTIMENTO

A candidata ao Paço lembrou que o atual chefe do Executivo vem investindo de forma robusta na área, com aumento do efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) – segundo maior do Estado de São Paulo, atrás apenas da Capital -, renovação da frota e equipamentos, além de ampliação das estruturas de segurança em 22 endereços. “Existe investimento na estrutura e, agora, teremos mais monitoramento. Isso será exequível com a utilização de tecnologia”, emendou Flávia.