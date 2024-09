Flávia Morando mantém liderança na disputa em São Bernardo, confirma pesquisa do Real Time Big Data

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, mantém liderança na disputa da sucessão do prefeito Orlando Morando. Esse é o cenário estimulado apontado pela pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record e divulgada nesta quinta-feira (19/9), na qual Flávia aparece com 25% das intenções de voto, empatada numericamente com o deputado federal e adversário do Cidadania, Alex Manente, que tem os mesmos 25%. Se a eleição fosse hoje, ambos estariam no segundo turno do pleito municipal.

Na comparação ao último levantamento do Real Time Big Data, realizado há duas semanas, Flávia Morando cresceu um ponto percentual, assim como Alex Manente, mostrando uma concorrência acirrada nesta reta final do páreo em São Bernardo. Já na terceira posição quem surge é o deputado estadual e candidato do PT, Luiz Fernando Teixeira, estacionado com 20% das intenções de voto, percentual idêntico ao da sondagem anterior.

Na sequência, o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) tem 18%, empatado tecnicamente com Luiz Fernando. Cláudio Donizete, do PSTU, por sua vez, não pontuou. Brancos e nulos correspondem a 7%. Não sabem ou não responderam registraram 5%.

“Esses números divulgados na pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela Record, retratam exatamente o sentimento que temos recebido em cada caminhada nas ruas, reunião ou visita, conversando com os moradores. São Bernardo avançou muito nos últimos oito anos e está bem melhor do que estava anteriormente. Por isso, temos o compromisso de dar continuidade a essa gestão transformadora em todas as áreas, e seguir esse trabalho contínuo de melhorar a vida das pessoas”, frisou Flávia Morando.

A pesquisa contratada pela Record foi realizada com 1.000 entrevistados na cidade, entre segunda e terça-feira (16 e 17/9). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-09180/2024, tendo um nível de confiança de 95%.

CENÁRIO – A sondagem do instituto Real Time Big Data mostrou também outros panoramas da disputa em São Bernardo, como possibilidades de voto. Entre os que responderam a pesquisa, 15% disseram votar com certeza em Flávia Morando. Outros 38% relataram que poderiam votar nela.

Já no que tange a aceitação de governo, de acordo com o levantamento, a gestão do prefeito Orlando Morando tem 70% de aprovação do eleitorado e 25% de desaprovação. Segundo a sondagem, 5% não souberam ou não responderam.