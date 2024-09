Flávia Morando lidera grande carreata e reúne multidão em São Bernardo

A campanha de Flávia Morando (União Brasil) ganhou ainda mais força com uma gigantesca carreata que mobilizou diferentes pontos de São Bernardo, neste sábado (14/09). A partir de 10 locais distintos, centenas de veículos encheram as ruas com buzinas, bandeiras e muita energia, em direção ao Paço Municipal, onde uma multidão aguardava a chegada da prefeiturável, no caminhão de som, ao lado do prefeito Orlando Morando e demais candidatos a vereador.

O evento, que se espalhou por toda a cidade, foi um verdadeiro show de apoio popular, consolidando o nome de Flávia como a única representante da continuidade do trabalho do prefeito Orlando Morando. A carreata, que uniu moradores de diversas regiões, reforçou o compromisso de mais excelência nos serviços públicos, aumento nos investimentos, e entrega de mais obras.

“A cada rua que passávamos, era possível sentir o carinho e a confiança das pessoas. Essa carreata representa o desejo de mudança que nossa cidade tanto precisa”, afirmou Flávia, em um discurso vibrante logo após a chegada ao Paço Municipal, que também reuniu o candidato a vice-prefeito, Luís Davanzo.

Com o clima de festa e esperança, o evento também contou com a presença de importantes lideranças locais, que endossaram a candidatura de Flávia. Além disso, os moradores que participaram ativamente da carreata destacaram a união da comunidade em torno do projeto político.

Divulgação

A carreata não só fortaleceu a campanha de Flávia, mas também marcou a reta final rumo às eleições, que ocorrerá em 22 dias.