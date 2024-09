Flávia Morando leva propostas aos bairros com caminhão de som

A candidata à prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando, percorreu as principais ruas e avenidas, levando uma mensagem de compromisso e diálogo para com os eleitores, no decorrer deste sábado (31/08).

O percurso foi acompanhado pelo prefeito Orlando Morando, o candidato a vice, Dr Luís Davanzo, candidatos a vereador e apoiadores. O trajeto ficou pela região central, Baeta Neves e adjacências.

Durante a ação, que teve início pela manhã e se estendeu até o fim da tarde, Flávia abordou temas fundamentais para o futuro da cidade, na segurança, saúde, educação e infraestrutura. Em cada bairro visitado, o candidato fez questão de destacar sua preocupação com as demandas locais, ouvindo a população e apresentando soluções concretas para os desafios enfrentados.

“Essa é uma campanha feita junto ao povo, de perto, ouvindo cada necessidade e transformando as ideias em propostas reais. Queremos uma cidade melhor para todos e estamos construindo isso juntos”, afirmou Flávia.

A recepção calorosa dos moradores reforçou o apoio crescente à candidatura de Flávia, que segue firme na corrida eleitoral. Com essa iniciativa, o candidato demonstrou mais uma vez sua disposição em estar próximo à comunidade, dialogando diretamente com os cidadãos e reafirmando seu compromisso em trabalhar para uma gestão eficiente e participativa.

A campanha de prefeiturável continuou com uma agenda de encontros e visitas. Neste domingo (01/09), os compromissos ficaram pautados em reuniões, além da participação em missa .