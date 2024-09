Flávia Morando lança plano de governo e destaca criação de dois hospitais com gestão humanizada

Em grande evento de apresentação do plano de governo 2025-2028, a candidata governista à Prefeitura de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil), exaltou nesta quinta-feira (12/9) o modelo de eficiência da administração do atual prefeito Orlando Morando e destacou que, se eleita, manterá o ritmo de entregas efetivas na cidade, destacando, entre as principais marcas da plataforma, a criação de dois hospitais durante o mandato: um específico infantil e outro voltado ao idoso.

A implantação do hospital infantil público será o primeiro nestes moldes no município. O equipamento, direcionado a crianças e adolescentes, ficará responsável pelo atendimento de urgência e emergência deste público. Já o hospital do idoso servirá como serviço especializado no atendimento a pessoas que necessitam de cuidados de longa permanência – a proposta é ocupar o espaço ocioso do antigo HMU, no Rudge Ramos. As duas ações, de quebra, irão ainda desafogar as demais unidades de saúde.

“Nunca se investiu tanto na saúde de São Bernardo. Não à toa foram entregues nos últimos oito anos o Hospital de Urgência e o Hospital da Mulher, além da reabertura do Hospital Anchieta e do trabalho para colocar o de Clínicas em funcionamento integral. Temos que continuar neste caminho certo. Agora, com as contas da Prefeitura em ordem, iremos fazer mais, com ênfase ao Hospital Infantil e ao do Idoso, que serão referências de atendimento, contando com a contratação de mais profissionais de saúde e gestão humanizada”, sustentou Flávia Morando.

A prefeiturável do União Brasil ressaltou que o plano foi elaborado com a colaboração da sociedade civil, lideranças partidárias, técnicos de diversas áreas e apoiadores. A atividade ocorreu na sede da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC), reunindo cerca de 1.500 pessoas, entre elas o prefeito Orlando Morando, a deputada estadual e primeira-dama do município, Carla Morando, o candidato a vice-prefeito na chapa, Dr. Luís Davanzo, e postulantes a vereador da coligação, bem como moradores.

Dentro deste contexto de projetos para otimizar o atendimento na rede de saúde, a candidata a prefeita planeja a implantação do Programa Saúde Mais Prioridade, com objetivo de agilizar as consultas com especialistas e exames de imagem, por meio da mobilização em hospitais. Além disso, prevê ampliar a rede de atenção básica, com a construção de quatro novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), incluindo na lista o Três Marias, União II, Alvarenga II e Santa Cruz, no pós-balsa – em substituição à existente.

EIXOS – O plano de governo da prefeiturável Flávia Morando é dividido por eixos centrais temáticos. Na mobilidade urbana, por exemplo, ela projeta, além da faixa azul aos motociclistas, a construção de três viadutos: um na Avenida Lucas Nogueira Garcez para ligar à Avenida Pereira Barreto, evitando trânsito na região central, um conectando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta, e outro na altura do Km 18 da Anchieta, possibilitando mais uma entrada e saída para a cidade.

Como prioridade no eixo da Educação integrada ao futuro, a candidata projeta a municipalização do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, hoje de responsabilidade do Estado, bem como levar o ensino em tempo integral para 100% das crianças de 0 a 5 anos (Educação Infantil) e aumentar de 22 para 40 o número de EMEBs contempladas. Já na área da segurança, reforça a proposta de ampliar a quantidade de câmeras de monitoramento de 750 para 2.000, fazer novo concurso público para a GCM e instalar novas bases da guarda, como no Alvarenga, Vila São Pedro e Pós-balsa.