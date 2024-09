Flávia Morando faz caminhada no Jd. Irajá e Batistini, com amplo apoio de moradores

Restando 10 dias para o primeiro turno da eleição, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, intensificou as atividades de rua e realizou nesta quinta-feira (26/9) caminhada pelos comércios da Rua Tiradentes, no Jardim Irajá, e da região do Batistini. A ação da prefeiturável na Tiradentes se deu no horário do almoço, acompanhada do prefeito Orlando Morando e da deputada estadual Carla Morando, além de candidatos a vereador, com amplo apoio dos moradores.

Uma das vias mais importantes de São Bernardo, a Rua Tiradentes tem forte e movimentado centro comercial, ponto de ligação do Irajá, Vila do Tanque, Santa Terezinha, Montanhão e Vila Esperança. No local, a atual administração recuperou a Arena Olímpica, recapeou vias, reformou EMEBs e finaliza obras de revitalização de campo de futebol. Candidata governista, Flávia destacou, em diálogo com munícipes e comerciantes, que tem compromisso de dar sequência à gestão transformadora dos últimos oito anos.

“A Rua Tiradentes possui um centro comercial significativo. Essa região ficou esquecida até a gestão do prefeito Orlando Morando, que proporcionou inúmeras melhorias, com investimento pesado em infraestrutura, educação, esporte e lazer. Essa caminhada foi importante para conversarmos com os comerciantes e moradores, falarmos do nosso projeto forte, de continuidade. Uma recepção incrível. Minha gestão terá a mesma marca do Orlando, de muito trabalho, entregas e realizações por toda a nossa cidade”, sustentou Flávia Morando.

A atividade de rua ocorreu ao lado dos candidatos a vereador Rafael Santana, Dudu do Ferra, Lui Horio, Wilson Silveira, Luciana Renovação Feminina e Valdemir Januário, o Val do Trânsito.

Na sequência, a prefeiturável seguiu para agendas na região do Batistini, incluindo caminhada no Jardim da Represa. Aos moradores do entorno, Flávia frisou que incluiu no plano de governo construir uma unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) no Batistini.

FEIRA LIVRE – Mais cedo, na parte da manhã, a candidata Flávia Morando fez caminhada na feira livre da Vila Euclides, região central de São Bernardo. A agenda foi ao lado da deputada Carla Morando e dos candidatos à vereança Hiroyuki Minami, Eduardo Tudo Azul, Adalberto Guazzelli, Andrea Sanches, Hélio Rosa, Isa Ribeiro e Wilson Silveira.

“É um setor fundamental na cidade, que vou trabalhar para expandir ainda mais e proporcionar mais estrutura para esta atividade. Além disso, seguirei trabalhando para que São Bernardo continue líder na geração de emprego, conforme levantamento do Caged, e referência no desenvolvimento econômico”, emendou a prefeiturável.