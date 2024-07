Flávia Morando faz caminhada no Jd. Ipê e destaca estímulo ao emprego em São Bernardo

Em atividade pelas ruas da cidade, a pré-candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, realizou caminhada nesta quarta-feira (31/7) no Jardim Ipê, na região do Grande Alvarenga, destacando plano para estimular a geração de emprego no município. A agenda foi efetivada ao lado dos pré-candidatos a vereador Antônio Macedo, Valdeci Tumaz e Ely Ribeiro.

Flávia percorreu a tradicional e movimentada feira livre do bairro, conversando com os comerciantes e moradores do entorno, ouvindo a população local para colher propostas para o programa de governo, além de ressaltar a transformação de São Bernardo nos últimos sete anos, incluindo no fomento à criação de novos postos de trabalho, renda e ao empreendedorismo.

“A caminhada aqui no Ipê, assim como tem ocorrido em outros bairros da cidade, foi calorosa. Mantemos o compromisso de trabalhar para formatar um projeto por mais avanços em São Bernardo. Entre as prioridades do nosso plano está o incentivo ao emprego, o que, no que cabe ao poder público, ampliaremos políticas que possam criar novas vagas, adaptar ao futuro o quadro de cursos de qualificação profissional ao mercado de trabalho e atrair empresas, com leis de incentivo e investimento em infraestrutura”, frisou Flávia Morando.

São Bernardo tem sido referência no quesito de carteira assinada. De acordo com dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a cidade encabeça ranking no Grande ABC neste primeiro semestre de 2024, acumulando no período saldo positivo de 8.068 postos de trabalho formais entre janeiro e junho.

MELHORIAS NO BAIRRO

A região do Grande Alvarenga é uma das que teve e ainda passa por intervenções de melhorias, infraestrutura e lazer, a exemplo da entrega do Parque Linear dos Ipês, no próprio Jardim Ipê, instalado em área de 48 mil metros quadrados. O equipamento conta com estrutura de playgrounds, academia ao ar livre, quadra de vôlei de areia, pista de caminhada, pista de skate e mirante, além de base da GCM (Guarda Civil Municipal) 24 horas.